Cuautlalpan, el lugar del Edomex donde se forjan a mano los trofeos de los campeones

Muchos de los trofeos que se entregan después de una victoria son fabricados en una región del Estado de México (Edomex), una zona que destaca por las manos de sus artesanos, se trata Cuautlalpan, donde la gloria se moldea a mano.

Es Cuautlalpan, un pueblo donde se fabrican el 70% de los trofeos que se entregan en México y algunas partes del mundo.

Entre el olor a metal y el sonido de las herramientas, estos artesanos han visto desfilar más de cuatro décadas de historia deportiva profesional y escolar.

Es un proceso que combina tradición y técnica.

Paco, uno de los artesanos, nos explica que como si fuera un rompecabezas cada trofeo se puede armar en minutos o un par de horas como máximo gracias a la habilidad de los trabajadores

Al cliente lo que pida y hay que tomárselo en serio aunque esas peticiones sean por decirlo, algo peculiares. Cuautlalpan representa la historia de superación de un pueblo porque aquí no solo se fabrican premios, sino también sueños orgullosamente mexicanos.