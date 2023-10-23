¡Anota la fecha! Ya hay día para la apertura de los santuarios de mariposa monarca

¡Aparta la fecha! Ya hay día de apertura para tres santuarios de mariposa monarca en Michoacán. Estos se podrán visitar en noviembre de 2023. Ante esto, las autoridades emiten algunas recomendaciones para hacer de los recorridos algo responsable.

¿Cuándo se puede visitar el santuario de la mariposa monarca?

Los ejidatarios de la Sierra Chincua, El Rosario y Senguio en Michoacán, dieron a conocer que los santuarios de la mariposa monarca abrirán el próximo viernes 17 de noviembre. Estos sostuvieron una reunión con autoridades federales y estatales para afinar detalles de la apertura. Además, ante la migración de manera natural, ya se están alistando los bosques del oriente michoacano.

Los santuarios de mariposa monarca que se podrán visitar a partir de la tercera semana de noviembre son:



El Rosario, Municipio de Ocampo

Senguio, Municipio de Senguio

Sierra Chincua, Municipio de Angangueo

Reglas para visitar los santuarios de la mariposa monarca

Las autoridades piden respetar los santuarios de las mariposas monarcas siguiendo las siguientes reglas:



Durante mi recorrido sigo los senderos establecidos.

Sigo las indicaciones de los guías locales.

No introduzco alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzo cortantes, armas de fuego ni mascotas a los santuarios.

No me llevo plantas, animales, hongos, ni cualquier otro elemento que sea parte del bosque.

No fumo, ni enciendo fogatas.

Respeto los límites de acceso para la observación de las colonias de mariposa Monarca.

Permanezco en silencio durante mi estancia en el santuario.

No uso flash para tomar fotografías.

Durante mi estancia en el santuario no como ningún tipo de alimento.

No molesto, no toco ni me llevo mariposas Monarca.

No permanezco más de 18 minutos dentro del santuario, para dar oportunidad a otras personas de vivir esta experiencia sin alterar el estado de hibernación de las Monarcas y cuidar mi salud y la de todos.

No utilizo desinfectantes ni gel antibacterial cerca de las colonias de mariposa Monarca.

No tiro basura ni cubrebocas dentro del santuario.

Cabe destacar que los santuarios se podrán visitar desde noviembre hasta marzo del próximo año, 2024. Para este noviembre, se espera la visita de al menos medio millón de personas.