¿Amenaza a la Tierra? Satélite ‘muerto’ de la NASA caerá en las próximas horas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que a casi 21 años de que se lanzó al espacio el satélite 'muerto' de la NASA, caerá en la Tierra durante los próximos días, esto tras un continúo monitoreo desde el 2018; sin embargo, ya trabajan en conocer el lugar en el que llegarían las partes de la nave espacial.

En los últimos años la presencia de satélites en el espacio ha ido en aumento, tal es el caso de Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI), cuyo fin era monitorear el Sol y logró convertirse en el primero en obtener grandes resultados sobre erupciones solares.

RHESSI observó erupciones solares y eyecciones de masa coronal desde su órbita terrestre baja, lo que ayudó a los científicos a comprender la física subyacente de cómo se crean tan poderosos estallidos de energía. NASA

¿Cuándo y a qué hora caerá el satélite muerto de la NASA?

El satélite 'muerto' de la NASA llegaría a la Tierra durante la noche del miércoles 19 de abril, según el horario estimado sería a las 21:30 horas, aunque enfatizaron que continuarán monitoreando la nave espacial que tiene un peso de 300 kilogramos, mismos que deberían desintegrarse al cruzar la atmósfera.

El margen de error, según la propia NASA, es de 16 horas, aunque para acertar con el pronóstico continuará siguiendo cada paso de la nave e informará de su impacto con la superficie terrestre.

¿Dónde caerán los restos del satélite muerto de la NASA este miércoles 19 de abril?

A pesar del constante monitoreo que llevan a cabo los científicos sobre la hora en que caerán los restos del satélite 'muerto' de la NASA el próximo miércoles 19 de abril, aún no confirman a qué partes de la Tierra llegarían, pues de inicio estiman que se va a desintegrar casi en su totalidad cuando cruce la atmósfera.

Esperan conocer más detalles de las ubicaciones en las próximas horas, o incluso minutos antes de que el satélite 'muerto' toque tierra.

NASA’s retired Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) is expected to reenter Earth’s atmosphere after almost 40 years in space.



The @DeptofDefense currently predicts reentry at approximately 6:40 pm EST on Jan. 8.https://t.co/3VKDIqDh0X pic.twitter.com/WDpxOC3Hl4 — NASA Earth (@NASAEarth) January 6, 2023

¿Hay peligro para la humanidad de que el satélite RHESSI caiga en la Tierra?

La agencia espacial calificó como “baja” la posibilidad de que el satélite RHESSI pueda ocasionar un peligro devastador para la humanidad, pues, según el daño pronosticado sería 1 en 2 mil 467; sin embargo, la NASA no descarta que al desintegrarse algunos fragmentos de la nave espacial puedan esparcirse y causas pequeñas afectaciones.

El 8 de enero del 2023 una nave espacial cayó en la Tierra, según las autoridades se encontraba “fuera de control” su peso de 2.5 toneladas preocupaba a los científicos; sin embargo, al momento de la caída se desintegró, por esa razón confían que el satélite 'muerto' de la NASA no dejará daños.

¿Cuál fue la función del satélite RHESSI y cuándo lanzó?

El 5 de febrero del 2002, el satélite RHESSI fue enviado al espacio mediante el cohete Pegasus XL de Orbital Sciences Corporation con la misión de obtener imágenes de electrones que se desprenden en las erupciones solares, desde sus inicios los resultados fueron positivos, pues a pesar de solo contar con un espectrómetro de imágenes ha sido capaz de registrar rayos X y rayos gamma del Sol.

Uno de los logros del satélite ‘muerto’ es que se convirtió en el primero en fotografiar niveles altos de energía solar, ya que antes no contaban con los aparatos adecuados para hacerlo, con esto pueden anticipar la fuerza que libera la atmósfera solar en cuestión de minutos

