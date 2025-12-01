La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría recibir nuevas facultades para congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, según un proyecto que impulsa la ministra Lenia Batres, el cual será discutido próximamente en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La propuesta ha generado preocupación entre especialistas en derecho y constitucionalistas, quienes alertan sobre posibles riesgos para los ciudadanos.

¿Qué propone el proyecto de la ministra Batres?

Esta idea impulsada por la ministra electa mediante el voto popular, plantea modificar el criterio vigente que hasta solo permite a la UIF congelar activos a petición de gobiernos extranjeros o de organismos internaciones, bajo tratados internacionales firmados por México.

De aprobarse, la dependencia de la Secretaría de Hacienda podría actuar de manera autónoma, sin supervisión judicial, sobre cualquier persona o empresa, con base en sospechas de operaciones financieras ilícitas.

Al respecto, especialistas en derecho señalan que la UIF tiene actualmente funciones de inteligencia financiera y recopilación de datos, pero no es un órgano investigador.

“Un organismo que únicamente recibe alertas no puede convertirse en una autoridad para ejecutar sanciones directamente”, advierte Raúl Andrade, doctor en Derecho.

Otra propuesta autoritaria...



La #Corte discutirá este jueves un proyecto que plantea permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (#UIF) congelar cuentas bancarias sin orden judicial.



La propuesta modificaría el criterio previo del Tribunal, que había considerado… pic.twitter.com/MuKtjeGqAN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2025

UIF como posible instrumento de persecución política

De acuerdo con analistas, darle estas facultades podría transformarla en un instrumento de persecución política, afectando principalmente a personas que no son afines al gobierno en turno.

“Entonces pueden estar en idénticas situaciones personas afines al régimen y otras que no lo son, y quienes verán congeladas sus cuentas probablemente serán los que no son afines al poder”, explicó Andrade.

La iniciativa de Batres llega tras la reciente reforma a la Ley de Amparo, que ha sido criticada por establecer que, en la práctica, un acusado es considerado culpable hasta que demuestre que sus recursos no provienen de actividades ilícitas.

Esto, en realidad modifica la protección jurídica del pueblo, generando debates sobre derechos fundamentales y garantías individuales.

¿Cuándo será discutido el proyecto en la SCJN?

El proyecto será discutido este jueves 4 de diciembre en el pleno de la Corte, pero ante la falta de ministros apartidistas, se prevé que sea aprobado sin mucho debate.

En caso de que pase la propuesta, esto significaría más poder y autonomía, pero para la ciudadanía podría representar un abuso en la gestión de cuentas bancarias y de control financiero, sin que ninguna autoridad pueda ampararte.

Analistas y constitucionalistas llaman a revisar con cautela la iniciativa, pues abriría la puerta a que un órgano de inteligencia actúe de manera autónoma, sin supervisión judicial.

