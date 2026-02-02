¡Se quedaron sin atajos! Instalan ‘ponchallantas’ en CDMX y Edomex para acabar con la evasión de peaje; en qué zonas están

¡Por ‘gandallas’! Este fin de semana, se activó el sistema anti evasión de pago de peaje , mejor conocido como ‘ponchallantas’, en los seis accesos a la Autopista Urbana Norte y el Viaducto Bicentenario .

Una medida que impedirá a los mañosos evitar el pago de casetas o peajes en estas zonas.

“En este México lindo y querido todo respetamos menos las leyes”, dijo Luis, automovilista que circulaba por la zona.

¿En qué accesos de CDMX están los ‘ponchallantas’?

Los seis accesos con ‘ponchallantas’ en la Autopista Urbana Norte y Viaducto Bicentenario son los siguientes:

Autopista Urbana Norte en la Ciudad de México:



Centro Deportivo Israelita (CDI)

Conscripto

Sóstenes Rocha

Viaducto Bicentenario en el Estado de México:



López Portillo

Lago de Guadalupe

Gustavo Baz



Evasión de peaje en Autopista Urbana Norte aumenta en 150%

Tan solo en el primer semestre del 2025, que abarca de enero a junio, la concesionaria responsable de estas vialidades, registró un aumento del 150% en la evasión de peaje en la Autopista Urbana Norte y el Viaducto Bicentenario, en los que circulan alrededor de 195 mil 900 autos al día.

En noviembre del año pasado, Fuerza Informativa Azteca evidenció cómo operan los conductores que burlan las plumas de acceso de esta autopista, una situación, que además de abusiva, pudo haber ocasionado accidentes.

En las imágenes se puede ver como algunas personas se bajan de sus vehículos, levantan las plumillas, vuelven a subirse a su auto y se van como si nada hubiera pasado.

“Yo creo que hacen bien, había mucha gente que lo evade, como las combis (...) Todos estamos pagando, es un seguro también”, explicó Eduardo, un automovilista que circulaba por la zona.

Gandallas en Periférico: Combis y autos rompen plumas para no pagar en el segundo piso

¿Cómo funcionarán los ‘ponchallantas’ en la Autopista Urbana Norte?

Ahora, cada vez que alguien intente saltar la pluma de alguno de los accesos de la Autopista Urbana Norte, sonará una alarma y automáticamente se activará el famoso ‘ponchallantas’, impidiendo el paso para aquellos mañosos.

“Eso es un robo. Al final de cuentas, principio y valores que traes desde casa”, contó Rafael, un automovilista, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca, al preguntarse sobre las personas que se saltan las plumas.