¡Avanza el “desamparo”! Senado aprueba en comisiones reforma a la Ley de Amparo

Mientras Morena impulsa la reforma a la Ley de Amparo, la oposición alerta sobre cambios que podrían reducir garantías legales y favorecer al gobierno.

Escrito por: Felipe Vera
Senado aprueba en comisiones reforma a la Ley de Amparo
México quedaría desamparado.

Una de las iniciativas más polémicas de los últimos años está en juego en las cámaras, esta tarde se disculpa la reforma a la Ley de Amparo en México, ¿qué significa y cuáles son los riesgos?

Avanza reforma a la Ley de Amparo en comisiones

Las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de reforma a la Ley de Amparo con 32 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 12 en contra de PAN, PRI y MC. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue modificada tras las audiencias públicas realizadas en semanas recientes.

