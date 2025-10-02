¡Avanza el “desamparo”! Senado aprueba en comisiones reforma a la Ley de Amparo

Las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de reforma a la Ley de Amparo con 32 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 12 en contra de PAN, PRI y MC. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue modificada tras las audiencias públicas realizadas en semanas recientes.

