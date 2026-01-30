Comidas millonarias y camionetas de lujo: la otra cara de la Suprema Corte

Ofrecieron un Poder Judicial de la Federación (PJF) austero, pero en cuatro meses han dejado claro que les gusta servirse con la cuchara grande y gastar como siempre. Cuando se trata de vestido, alimentos, celebraciones o transporte, no escatiman, como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) .

Al ser electo, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que no usaría toga, pero lo convencieron de hacerlo y los integrantes del Pleno se gastaron casi 300 mil pesos en atavíos. Un gasto de varios que se han registrado.

Camionetas de lujo para ministros de la Suprema Corte

Para trasladarse, se compraron nueve camionetas de lujo y, por aquello de la inseguridad, blindadas, con un costo de 2.4 millones de pesos cada una. Al ser cuestionados por su ostentación, decidieron no usarlas.

Para sus largas jornadas laborales, el presupuesto de comida en el año es de 331 millones de pesos para la Corte, el órgano de administración y otras unidades del Poder Judicial.

Así fue desde su llegada. La ceremonia, en donde recibieron el bastón y fueron purificados, costó casi un millón 200 mil pesos.

¿En dónde está la justicia del Bienestar?



Las camionetas cuestan 1.7 millones de pesos



Mantenimiento VIP: Solo de tenencia y trámites son más de 52…

Personal del Poder Judicial no recibió su liquidación

Mientras ellos hacen un dispendio, en lo que va de enero el órgano de administración judicial dejó sin trabajo a más de 100 personas, personal de confianza, quienes no recibieron liquidación, así lo denunció uno de sus sindicatos.

“Gente que tenemos familia, que tenemos personas a nuestro cargo que sustentar. Hoy, simplemente, de manera indigna nos sacan por la puerta de atrás”, testimonio de un trabajador despedido.

Tampoco le han pagado su liquidación a 122 jueces y magistrados que despidieron con la reforma judicial . Al final, la austeridad franciscana fue solo un discurso.

“Hasta el día de hoy, a un año y 31 días, no he recibido ningún pago y creo que deben cumplir con el derecho que nos asiste, un derecho que no está a discusión”, señaló Reynaldo Rosas, magistrado de circuito en retiro.

