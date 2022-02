SCJN confirma pregunta para consulta de revocación de mandato

La pregunta que se hará en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantendrá tal y como la redactó el Congreso de la Unión, así lo concluyó este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El proyecto del ministro Jorge Pardo, que proponía eliminar la porción “o siga en la Presidencia hasta que termine su periodo”, y que las boletas de la consulta solo tuvieran las opciones de respuesta “Si” o “No” a la pregunta de revocación, no alcanzó el respaldo necesario de ocho votos.

SCJN rechaza acción de inconstitucionalidad de la oposición

El ministro presidente, Arturo Zaldívar así como sus colegas Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Juan Luis González conformaron una minoría suficiente en la SCJN para que la acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición fuera desestimada .

“Esta pregunta es la que hizo que la gente reuniera las firmas, me parece que no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino, porque no sabemos si esos ciudadanos o ciudadanas hubieran firmado y hubieran optado por este procedimiento con otra pregunta.

Cambiar pregunta sería afectación grave: Zaldívar

“Me parece que no puede cambiarse la pregunta en este momento, sería una aplicación retroactiva en perjuicio de los derechos de 3.4 millones de ciudadanas y ciudadanos que pidieron esta revocación de mandato, sería una afectación grave”, señaló Zaldívar.

De esta forma, al no reunirse la mayoría calificada para su invalidez, durante la consulta popular que organice el Instituto Nacional Electoral ( INE ) como parte del proceso de revocación de mandato, la ciudadanía responderá la siguiente pregunta:

“¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Sobre este tema, en días pasados el presidente López Obrador criticó a los consejeros del INE por no promover la consulta; destacó que la Suprema Corte, de manera provisional, ya resolvió que debe llevarse a cabo la consulta sobre revocación de mandato. También criticó a los partidos políticos, porque antes respaldaban la participación ciudadana y ahora cambiaron de postura, lo que significa que no son auténticos demócratas.