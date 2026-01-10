Homicidio de colaboradores de Clara Brugada sigue sin esclarecerse 8 meses después

Han pasado casi ocho meses desde que Ximena Guzmán y José Muñoz , colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, fueron asesinados a plena luz del día en Calzada de Tlalpan.

No obstante, se trata de otro crimen sin respuesta. Aunque 13 personas fueron detenidas , el asesino sigue prófugo, pero tampoco parece haber prisa por esclarecerlo.

Homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz sigue en la opacidad

Aún no se sabe por qué mataron la secretaria particular y al coordinador de asesores de Clara Brugada. Ambos fueron asesinados en una de las avenidas más transitadas de la ciudad y a unos cuantos metros del Metro Xola de la Línea 2.

“¿La razón o el motivo por el cual fueron asesinados fue una venganza?”, se le preguntó a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La respuesta fue: “El móvil no, en su momento, lo informaría la Fiscalía General de Justicia”.

Al insistir sobre si existía algún plazo, la contestación fue: “Perdóneme, no. Ninguno”.

Loa dos funcionarios fueron asesinados en Calzada de Tlalpan el 20 de mayo de 2025.|Saúl Díaz

Asesino de colaboradores de Clara Brugada disparó 12 veces

El hombre que les disparó sigue libre. El crimen fue perpetrado la mañana del 20 de mayo de 2025.

El sicario iba por los dos servidores públicos más cercanos a la mandataria capitalina. Accionó el arma hasta que sus víctimas estuvieron juntas.

En ese breve tiempo y con increíble precisión, detonó al menos 12 ocasiones un arma calibre nueve milímetros.

Ocho balas impactaron a Ximena. Contra Pepe acertó cuatro disparos. Después huyó hacia el oriente de la capital y cruzó hacia el Estado de México.

Se desconoce quién ordenó matar a los colaboradores de Brugada

Por este caso fueron detenidas 13 personas el 20 de agosto de 2025, quienes presuntamente están involucradas en los hechos. Sin embargo, sigue siendo una incógnita quién jaló el gatillo y quién ordenó ultimarlos.

No se ha esclarecido el caso de dos altos servidores públicos. Si no hay justicia para ellos, ¿qué será de un ciudadano de a pie que sea víctima de la delincuencia?