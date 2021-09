Se deslinda Ignacio Mier de diputada de Morena detenida con arsenal

Ciudad de México. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, se deslindó de la diputada suplente de su partido en Puebla, Sandra Nelly Cadena Santos, detenida en posesión de un arsenal, luego de que comenzaron a circular fotos en las que aparecen juntos durante las campañas.

Aseguró que no es su amiga y ni la conoce.

Te recomendamos: Con seña obscena diputado del PT se confronta con diputada del PAN

Sobre fotografías el líder de los legisladores de Morena dijo que eso no significa un vínculo de ningún tipo, por lo que pidió que no quieran endilgar en un escándalo que no es de él.

Solicitó a las autoridades investigar a la legisladora suplente de su partido.

“Estuve en más de 300 mítines. Me tome fotos con todo mundo. De repente me volví guapo y simpático y querían foto conmigo…Pero no me une ningún tipo de relación ni personal, ni familiar, ni de conocimiento, ni social. No tenía el gusto de conocerla… cualquiera, cualquiera que cometa un ilícito tiene que ser investigado, cualquiera. No puede haber para nadie ni protección, repito, ni influyentismo, ni amiguismo, y la ley no puede distinguir; yo siempre lo he dicho, la ley no puede ser miope, tiene que ser pareja para todos.” señaló Mier Velasco.

El coordinador de Morena en San Lázaro, aseguró que sabe reconocer a sus amigos y nos niega ante cualquier circunstancia, pero en este caso, no conoce a la legisladora detenida con armas en Puebla.