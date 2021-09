Se instala II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México

Ciudad de México. Quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde los 66 legisladores locales rindieron protesta en sus cargos. El presidente de la Mesa de Decanos, Jorge Gaviño, decretó receso de una hora para elegir a la nueva Mesa Directiva.

En su discurso como presidente de la Mesa de Decanos en el Congreso capitalino, el diputado perredista Jorge Gaviño aseguró que es “sumamente riesgoso para la democracia” lo que se registró el lunes pasado cuando policías agredieron a alcaldes electos en las inmediaciones de legislativo local.

Advirtió que si la polarización política aumenta y si se incrementa la confrontación entre los mexicanos habrá una “ruptura sin cambio”.

Confió en que esta II Legislatura se constituya como un poder legislativo “sano, íntegro y legítimo” y trazó la línea del que considera debe ser el trato entre el poder legislativo y Claudia Sheinbaum.

“Para la Jefa de Gobierno y su equipo, ni obstáculos desde el Congreso, ni alfombras rojas. Ni ataques sin sentido, ni callar y obedecer. Lealtad institucional y no subordinación ciega y personal. La tarea es dignificar la política, construir una mejor ciudad con un mejor gobierno”, aseguró el diputado local.

Enseguida, desde su curul el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma, reprochó lo que consideró fue un “discurso partidista” que no debe considerarse como una postura a nombre del Congreso; sin embargo, el PAN salió al quite y desde su curul el coordinador de los blanquiazules, Christian Von Roerich pidió respeto para la investidura del Presidente de la Mesa de decanos y dijo que no están aquí para “protagonismos” ni para hacer “circo mediático”.

¿Quiénes asistieron a la instalación de la nueva legislatura del Congreso?

A la instalación de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México no la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum porque acudió al Informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); en su representación estuvo el secretario de Gobierno, Martí Batres.

También estuvo presente el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Rafael Guerra Álvarez, la procuradora Ernestina Godoy; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad, Nashieli Ramírez Hernández, el Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad, alcaldes en funciones, entre otros invitados especiales.