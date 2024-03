Terror en escuelas de CDMX: ¿Pueden expulsar a un alumno por bullying extremo?

Al inicio, el acoso eran cosas simples, pero al poco tiempo, un compañero de clase robó su celular; lo intentaron tirar de las escaleras y otro compañero llegó al extremo de lesionarlo. Este es solo uno de los casos de bullying que sufren varios estudiantes en escuelas de la CDMX.

Se trata de un estudiante de la Secundaria Técnica Número 31, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde sus papás tuvieron que presentar una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, debido a las graves amenazas y lesiones que sufrió el joven.

Lamentablemente, a pesar de que el estudiante sufrió un apuñalamiento en la pierna con un compás, el único castigo para el responsable fue la suspensión de clases por unos cuantos días.

¿Pueden expulsar a un alumno por bullying?

La respuesta es no, en México no es posible expulsar a un alumno por bullying, ya que, de acuerdo con el Marco para la Convivencia Escolar de la CDMX, en la capital no se puede dejar a un alumno sin escuela, aunque ejerza el bullying en cualquier escala.

El motivo es porque se privilegia el derecho del menor a recibir educación, a pesar de que viene expresa la “tolerancia cero” en casos de bullying, las cuales quedan delimitadas a acciones preventivas, capacitación a docentes y atención a casos de bullying, pero la sanción más grande que puede recibir el agresor es un cambio de plantel.

El bullying sigue siendo un problema en las escuelas de CDMX y todo México | Pexels

¿Cómo denunciar bullying escolar en CDMX?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de estudiantes y familiares la línea telefónica 01 800 11 22676, especializada en la atención, prevención y denuncia del acoso escolar, también conocido como bullying, tanto en la CDMX como en cualquier estado de la República Mexicana.

De igual forma está disponible el portal de https://escuelalibredeviolencia.sep.gob.mx/ para recabar toda la información sobre la atención del bullying, así como la guía para realizar un seguimiento, según las autoridades mexicanas.