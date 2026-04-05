¡Noche de caos en CDMX! Incendio en puente de Iztapalapa moviliza elementos de bomberos | Mientras Dormía

En las primeras horas de este 5 de abril 2026, se registró un incendio debajo de un puente, ubicado en calles de la colonia Granjas San Antonio Abad, en la alcaldía Iztapalapa, CDMX; no hubo personas heridas.

Las llamas fueron provocadas por basura y otros materiales. Al lugar acudieron bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil.

El fuego alcanzó la estructura del puente, después de unos minutos las llamas fueron controladas. Hasta el momento se desconoce el responsable del incidente.

Choque entre pipa y auto en la GAM moviliza a elementos de la SSC

En otro punto de la Ciudad de la Ciudad de México, se registró un choque por alcance entre un auto particular y una pipa en calles de la colonia Díaz Miron, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los primeros reportes señalaron que ambos conductores circulaban, mientras se cerraban el paso, hasta que se impactaron; el grave accidente NO dejó personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.

Al lugar llegó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para abanderar el percance. Del conductor de la pipa nada de supo. El accidente en la GAM no provoco afectaciones viales en la zona.

¿Qué hacer en caso de un incendio en México?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.