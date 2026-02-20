¡Con todo y pasteles! Cámaras captan cómo se llevan refrigeradores de un local en Tlaxcala

En un lapso menor a 24 horas, se registraron dos hechos de total delincuencia en Tlaxcala que han indignado a la población: el saqueo total de una conocida pastelería, con refrigeradores y pasteles incluidos, y un atraco a una vivienda con los propietarios dentro.

El descaro de los delincuentes quedó registrado en video, donde se observa cómo los responsables actuaron con una calma cínica ante la falta de vigilancia en la zona.

"Se llevan hasta los pasteles": El saqueo a "La Confitería"

El primer golpe ocurrió la mañana del pasado martes 17 de febrero de 2026, alrededor de las 05:30 horas, en la sucursal de la pastelería "La Confitería". El establecimiento, ubicado en el barrio de Tlaltepango, sobre la calle Zaragoza esquina con 18 de Marzo, fue el blanco de tres sujetos que utilizaron gorras y cubrebocas para ocultar su identidad.

Según lo captado por las cámaras de vigilancia, los hampones realizaron la siguiente operación:



Forzaron los candados del local para ingresar durante la madrugada.

del local para ingresar durante la madrugada. Realizaron tres viajes a bordo de una camioneta blanca en el transcurso de una hora.

a bordo de una camioneta blanca en el transcurso de una hora. Vaciaron el local por completo, llevándose mostradores, refrigeradores y mercancía diversa.

El punto más álgido del robo fue cuando los delincuentes se llevaron un refrigerador lleno de pasteles, un acto que ha sido difundido en redes sociales para tratar de identificar a los responsables y al vehículo involucrado.

Desgraciados roban refrigeradores con todo y pasteles en Tlaxcala



Cámaras de seguridad captaron a sujetos que no solo saquearon un negocio una vez, sino que tuvieron el descaro de volver por el "postre".



Llegaron en una camioneta, forzaron la entrada y se llevaron un… pic.twitter.com/Wbl5fya3Iq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2026

Ola de robos: Asalto a vivienda en la colonia El Cristo

Donde hubo otro robo, pero todavía con más descaro, fue en la colonia El Cristo durante la madrugada del miércoles 18 de febrero. Sujetos desconocidos ingresaron a una vivienda en la Privada Pablo Sidar mientras la familia descansaba, según informó El Cuarto de Guerra, medio local de Tlaxcala.

Fue hasta las 04:20 horas, cuando un familiar se disponía a salir a trabajar, que se percataron de que la puerta principal estaba abierta. En este atraco, los delincuentes lograron sustraer una moto, un celular y una mochila con libros y útiles escolares.

Estos incidentes han provocado el hartazgo de los habitantes de San Pablo del Monte, quienes denuncian que la delincuencia parece actuar sin temor a las autoridades locales.