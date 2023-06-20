Así se vive la intensa ola de calor en el mundo que afecta a varios países

El mundo experimenta una intensa ola de calor que registra temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius y que ha dejado varios muertos, tan solo en India la cifra ya llegó a los 100.

El departamento meteorológico de India registró un clima de 42.2 grados celsius. unos 4.7 grados por arriba del nivel normal para ese país.

Las altas temperaturas provocaron la muerte de 54 personas Uttar Pradesh y 44 en Bihar, la mayoría de las víctimas tenían más de 60 años de edad. Al menos 400 personas fueron ingresadas en un hospital de distrito en Ballia durante los últimos tres días, por golpes de calor.

En China, los termómetros marcan los 39 grados celsius, experimentando temperaturas más altas de lo normal, por lo que los habitantes tienen que salir de casa portando ropa protectora de calor, sombrillas para darse sombra y bloqueadores para proteger la piel.

Para Alemania la situación no es diferente, donde viven temperaturas históricas de hasta 30 grados celsius. Por lo que muchas personas aprovecharon para irse a refrescar en balnearios y playas.

Las autoridades alemanas alertan que la ola de calor en el país se mantendrá durante todo el verano y advirtieron sobre una sequía extrema que provocará problemas para la agricultura y aumentará el riesgo de incendios forestales.

Londres tuvo que emitir una advertencia sanitaria tras llegar a los 30 grados celsius en su día más caluroso, registrado el pasado 10 de junio, que incluso provocó el desmayo de tres guardias reales.

En Vietnam, el clima ha alcanzado los 38 grados celsius, por lo que el gobierno optó por apagar las luces de las calles parcialmente, debido a un aumento en la demanda de la electricidad, por las personas que conectan ventiladores o aire acondicionado para mantenerse frescos.

¿Cuándo termina la ola de calor?

Una ola de calor es un periodo prolongado en el que se registran las temperaturas más altas, lo que puede provocar problemas de salud en algunas personas e incluso la muerte.

La ola de calor inicia durante el verano, aproximadamente a mediados de junio, aunque las fechas pueden variar dependiendo del país, por lo regular concluye a principios de julio, aunque en algunas naciones se extiende hasta septiembre, no obstante las temperaturas van disminuyendo.

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?

La ola de calor puede traer problemas a la salud, como un golpe de calor, el cual se produce cuando la temperatura del cuerpo aumenta rápidamente y no puede bajarla, esto puede provocar daños al cerebro u otros órganos, e incluso la muerte. Por ello es necesario conocer los síntomas para poder actuar a tiempo.

Fiebre arriba de lo 40 grados celsius

Confusión, agitación, balbuceos

Piel caliente

Sudoración excesiva

Pulso acelerado

Respiración rápida

Dolor de cabeza

Desmayos

Convulsiones