Del gol al grito: video muestra el horror tras la masacre en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato

El video no necesita contexto: duele desde el primer segundo. Es la grabación cruda, sin filtros, de lo que quedó después de la masacre en una cancha de futbol de Salamanca, Guanajuato. Ahí donde minutos antes había finales de barrio, gritos de gol y familias reunidas, quedó el silencio interrumpido por llanto, insultos y desesperación.

“Vamos a atorarle a los perros…”, se escucha decir a quien graba, aún con coraje y sed de venganza. Segundos después, la rabia se convierte en angustia. La cámara enfoca cuerpos tendidos, personas heridas y un hombre que reconoce a su hijo entre las víctimas. “Ya se murió, wey… ¿está vivo?… no, ya no tiene pulso”, dice entre sollozos.

No es una escena de ficción. Es Salamanca.

Caos, llanto y preguntas sin respuesta tras la masacre en Salamanca

Las imágenes fueron captadas minutos después de que sicarios irrumpieran en el campo de futbol y dispararan contra quienes asistían al evento. No hubo advertencia ni enfrentamiento. Fue un ataque directo que dejó 11 personas asesinadas y al menos 12 heridas.

En el audio se escucha a personas intentando calmar a los sobrevivientes, mientras otros preguntan qué pasó, si los agresores “se metieron hasta acá” y cómo fue posible que la violencia alcanzara un espacio comunitario.

Una de las frases más desgarradoras surge entre el caos: “Tantas ganas de conocer a mi hijo que nace en dos semanas… ¿es tu papá?… sí, es mi jefe”. Salamanca no solo perdió vidas, perdió futuros.

El ataque y la disputa criminal detrás de la matanza en Salamanca

De acuerdo con investigaciones federales, el ataque estaría relacionado con una disputa entre el grupo conocido como “La Marriza”, vinculado al Cártel de Santa Rosa de Lima, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el lugar fue hallada una cartulina con amenazas atribuidas a ese grupo criminal.

De las 11 personas asesinadas, seis eran guardias de seguridad —cinco hombres y una mujer—, quienes aparentemente eran el objetivo principal del ataque. El resto fueron víctimas colaterales de una guerra que no eligieron.

Hasta ahora, autoridades han confirmado la detención de al menos tres presuntos sicarios relacionados con la masacre.

Empiezan las despedidas: nombres, rostros y ausencias del ataque armado en Salamanca

El luto ya se vive en las calles y hogares de Salamanca. Esta semana comenzaron los funerales de algunas víctimas, entre ellas Carlos, baterista de música norteña asesinado en el ataque, y Bryan, un joven que también fue alcanzado por las balas.

Anahí Ramírez, prima de Bryan, lo recordó como un joven alegre, querido y siempre de buen ánimo. “Con la mirada te levantaba la cabeza… nunca andaba enojado ni triste”, dijo.

Son historias que no aparecen en las cifras, pero que pesan más que cualquier estadística.

El futbol se detiene, el duelo continúa en Salamanca

De las 12 personas heridas, siete ya fueron dadas de alta, mientras otras continúan bajo atención médica. En tanto, la violencia apagó algo más que vidas: también acabó con el futbol de barrio.

La Liga de Torneos de Barrios de Salamanca suspendió sus partidos por seguridad y solidaridad con el luto que vive la comunidad. La cancha quedó vacía, sin silbatazos ni aplausos. En Salamanca, el balón dejó de rodar. El dolor, no.