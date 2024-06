¡A la cárcel por fraude millonario! Sean Kingston, rapero conocido por ‘Beautiful Girls’, fue ingresado a prisión

Luego de ser arrestado el pasado 23 de mayo durante una presentación en la base de entrenamiento militar de Fort Irwin, en el desierto de Mojave, California, tras una serie audiencias y al renunciar a su derecho de luchar contra la extradición en un tribunal californiano, Sean Kingston finalmente ingresó en la cárcel del condado de Broward, Florida.

¿Por qué fue encarcelado Sean Kingston?

De acuerdo con un informe emitido por la Oficina del Sheriff del condado de Broward, el rapero fue acusado de trabajar en conjunto con su madre de manera ilícita para “defraudar, hurtar y provocar robo de identidad”. Entre estos señalamientos, destaca el atraco de dinero, joyas, muebles de alto valor y una Cadillac Escalade.

El intérprete del éxito musical del 2007, ‘Beautiful Girls', arrastra órdenes judiciales en su contra que señalan que de octubre del año pasado a marzo del 2024, robó junto a su madre casi “500 mil dólares en joyas, más de 200 mil al Bank of America, 160 mil del concesionario Cadillac, más de 100 mil del First Republic Bank y 86 mil de un fabricante de camas personalizadas”.

Además de ser ingresado a prisión, un juez determinó que el rapero, que en su momento colaboró con Justin Bieber, tendrá que desembolsar 100 mil dólares, distribuidos en 10 mil dólares por cada uno de los diez cargos que enfrenta.

Este monto, en caso de concretarse, podría funcionar, si el juez lo contempla, para que Kingston quede en libertad condicional, no sin antes, cumplir una serie de requisitos como entregar su pasaporte, no portar armas de fuego, además de no tener contacto con su madre.

| Pexels

Repiten historia de robos y crímenes

Kisean Anderson, nombre legal del intérprete, tendrá una nueva condena en su historial de delitos, pues se encontraba cumpliendo una sentencia de libertad condicional de dos años por tráfico de propiedad robada, mientras que su madre, que también fue arrestada tras ser encontrada culpable, de nuevo pisará prisión, tras ser encarcelada en 2006 por un fraude bancario de 160 mil dólares.