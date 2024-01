Muere tiktoker mexicano Sebastián Bautista tras volcadura de auto

Se reportó la muerte de Sebastián Bautista, un influencer mexicano quien documentaba sus viajes y estilo de vida a través de algunas redes sociales como Instagram y Tiktok.

La muerte de Sebastián Bautista fue confirmad por Diana Estrada, amiga del tiktoker, y quien se dedica a la creación de contenido en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, Sebastián Bautista murió tras volcarse en un auto RZR en el que viajaba, hasta el momento se desconoce al destino al que se dirigía.

“Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba, me dejaste una herida muy profunda, solo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo. No tengo palabras”, escribió la influencer vía Instagram.”

Diana Estrada pide no difundir más fotografías de la muerte de Sebastián Bautista | INSTAGRAM

Diana Estrada pide a medios no difundir imágenes de muerte de Sebastián Bautista

A través de redes sociales Diana Estrada pidió a los medios de comunicación dejar de difundir imágenes y declaraciones falsas respecto a la muerte de Sebastián Estrada.

“Les pido por favor dejen de circular las fotos de Sebastián, tengan por favor respeto!! También dejen de levantar falso y hacer chismes de lo sucedido”, explicó la influencer por medio de sus historia de Instagram.

Además de pidió a sus seguidores que ya no hagan más preguntas a cerca de este suceso, pues está noticia le ha causado mucho dolor.

¿Quién era Sebastián Bautista, tiktoker mexicanoi?

Sebastián Bautista tenia 23 años de edad, era un creador de contenido con gran presencia en TikTok e Instagram, a través de sus redes sociales documentaba sus viajes, estilo de vida y su asistencia a numerosas premiaciones, como los MTV Miaw.

El titktoker mexicano se consagró como uno de los talentos mexicanos en la plataforma china, por lo que era común verlo haciendo retos, tags virales o conviviendo con sus seres queridos en videos de hasta 1 millón de vistas.