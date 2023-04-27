Secretaría de Relaciones Exteriores pide justicia por la muerte de Cristian Baltazar

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Consulado de México en Oxnard, refrendó nuevamente su compromiso de velar por un proceso jurídico que conduzca a un ejercicio de justicia para el joven Cristian Baltazar Torres, quien murió a manos de las manos de un policía de Oxnard.

¿Qué pasó con Cristian Baltazar Torres?

El joven mexicano de nombre Cristian Baltazar Torres, falleció el pasado 7 de abril de 2023 después de recibir disparos de un policía del departamento de Oxnard, California, Estados Unidos. La SRE mostró su oposición al uso excesivo de la fuerza en este caso y aseguró que ya se han contactado con los familiares del mexicano para asesoría legal y asistencia consular.

Ayer se realizó una conferencia de prensa con la familia de Cristian Baltazar y el despacho de abogados Casillas & Associates, a Professional Law Corporation, especialistas en el campo del litigio de derechos civiles. El despacho inició esta semana las gestiones tendientes a entablar una queja formal ante la ciudad de Oxnard, misma que eventualmente se tornará en una demanda. Casillas & Associates, a Professional Law Corporation forma parte del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América (PALE) del Consulado en Oxnard.

📄El Gobierno de México reitera su rechazo por la muerte de Cristian Baltazar por uso de fuerza letal en Oxnard, California.https://t.co/7z5SDZyJho pic.twitter.com/iVuklaAhvN — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 26, 2023

Conferencia del consulado de México en Oxnard

Durante la conferencia, el Consulado transmitió que se están tomando todas las medidas necesarias, a fin de que se haga justicia para el connacional fallecido y su familia. Se han solicitado reuniones con el fiscal del condado de Ventura y con el jefe del Departamento de Policía de Oxnard, para comenzar con el proceso legal imparcial que considere todos los elementos de esta lastimosa situación.

El Consulado de México en Oxnard seguirá brindado una atención integral a la familia de Cristian y utilizará todas las acciones diplomáticas y jurídicas necesarias para evitar que se presente otro lamentable incidente como este.

El Gobierno de México refrendó su oposición al uso excesivo de la fuerza al detener a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, y refrenda su compromiso de otorgar atención oportuna, integral y efectiva para todas las personas mexicanas en el exterior.