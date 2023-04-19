VIDEO: Mexicano muere a manos de policía en California; SRE señala uso excesivo de la fuerza

El mexicano Cristian Baltazar Torres murió después de recibir disparos de un policía en Oxnard, California, Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) demostró su oposición al uso excesivo de la fuerza en este caso y afirmó que tomará las medidas diplomáticas correspondientes.

El suceso ocurrió el pasado 7 de abril de 2023, cuando los residentes de la cuadra 2000 del East Bard Road llamaron a los servicios de emergencias tras reportar a una persona que amenazaba a los residentes con un cuchillo. Los agentes de la policía local le dispararon con un taser y con una pistola.

Ante lo sucedido, la SRE señaló que ha contactado a los familiares del mexicano fallecido para ofrecerles asesoría legal y asistencia consular.

La cancillería detalló en un comunicado que solicitaron una revisión del incidente con especialistas en derechos civiles, quienes concluyeron que el “uso de la fuerza letal contra Cristian Baltazar fue irrazonable en las circunstancias que se presenta en el video difundido por el Departamento de Policía de Oxnard”.

#RT @SRE_mx: 📄El Gobierno de México exige investigación por la muerte de un ciudadano mexicano po 📄El Gobierno de México exige investigación por la muerte de un ciudadano mexicano por uso de fuerza letal en Oxnard, California.https://t.co/eyFQqyBAgK pic.twitter.com/zDmYCJym4t — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 19, 2023 r uso de fuerza letal en Oxnard, California.https://t.co/kAblizdrB0 pic.twitter.com/CMQ3loGmOY— Consulado de México en Del Rio (@ConsulMexDelRio) April 19, 2023

La dependencia liderada por Marcelo Ebrard agregó que ya solicitó a las autoridades correspondientes que realicen investigaciones “exhaustivas” y señaló que tomará las medidas diplomáticas y jurídicas a su alcance. Lamentó la muerte del joven y envió sus condolencias.

“El Gobierno de México se opone al uso excesivo de la fuerza al detener a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Reitera sus condolencias por la pérdida de la vida de Cristian Baltazar y refrenda su compromiso de brindar atención oportuna, integral y efectiva a todas las personas mexicanas en el exterior”, concluye el mensaje de la cancillería mexicana.

¿Qué pasó con Cristian Baltazar Torres en California?

Tras recibir el reporte de vecinos sobre un hombre que tenía un cuchillo y amenazaba a los lugareños, al lugar acudieron cuatro oficiales y un sargento del departamento de Policía de Oxnard, California y hallaron al joven mexicano de 18 años de edad dentro de una camioneta en color verde, la cual pertenecía a uno de los habitantes de habla hispana que reportó al sujeto, de acuerdo con las llamadas divulgadas por los oficiales en el canal de YouTube del cuerpo policiaco.

“Trae una sudadera roja. Si pueden venir, (él) está detrás de los garages. (El cuchillo) lo trae en las manos. Está amenazando a unos vecinos. No sé si puedan mandar mejor una patrulla y aquí que lo vengan a ver, porque están corriendo el riesgo. Vengan ustedes y sáquenlo de la camioneta”, mencionó una de las personas que reportó lo sucedido.

Los oficiales le pidieron a Christian que saliera del vehículo, a lo cual accedió después de cinco minutos. El joven comenzó a caminar hacia los agentes de la ley, mientras sostenía un cuchillo. Los agentes le pidieron que lo arrojara al suelo.

“Amigo, levanta las manos. Arriba las manos. Ponte en el suelo. Tírala (la navaja). No te muevas”, le gritan los oficiales en el video de la detención publicado por la Policía de Oxnard.

Ante la negativa del joven, el sargento Todd Johnson le disparó con un taser, una pistola que da choques eléctricos. Otro oficial disparó con un rifle que lanza cartuchos llamados “bean bag” que suelen estar rellenos de arena y son menos letales que un arma de fuego. Cuando Baltazar Torres intentó ponerse de pie de nuevo, otro policía accionó su pistola en la menos cuatro ocasiones. Aunque le brindaron primeros auxilios y solicitaron ayuda médica, el hombre murió.