Secretarios de Estado hacen desaires a senadores de Morena

La reunión plenaria de los senadores de Morena se convirtió en una sesión de reclamos y reproches a los secretarios de Estado que hicieron el vacío y cancelaron de última hora su participación en el encuentro..

“Yo lamento profundamente que sin explicación ni justificación alguna se haya hecho ese vacío a uno de los poderes constitucionales”, dijo Cristóbal Arias, senador de Morena.

“A todos nos interesa la Cuarta Transformación pero si es una falta de respeto que se haga un vacío al Poder Legislativo”, dijo Eli Cervantes, senador de Morena.

Sesión de reclamos durante reunión plenaria de los Senadores de Morena

Titular de Segob desaira a senadores de Morena

El primero en cancelar fue el secretario de Gobernación, le siguió el titular de la Defensa y posteriormente la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y el mismo presidente del partido, Mario Delgado.

“No vamos a permitir de ninguna manera que suceda esto y si no vamos a exigirles que vengan en otra ocasión pero tienen que venir en un problema tan grave como es la seguridad del país”, expresó Armando Guadiana, senador Morena .

Una jornada muy productiva con mis compañeros de @MorenaSenadores durante la IX Reunión Plenaria de nuestro Grupo Parlamentario.



Los temas prioritarios, sin duda la seguridad, la reactivación económica, la salud y los derechos humanos.#JuntosHacemosHistoria a favor de México. pic.twitter.com/UK62T12BHa — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) August 31, 2022

No faltó el que acusó a Ricardo Monreal por las ausencias de los secretarios de Estado principalmente por el tema de la Guardia Nacional.

“No es un asunto de desaire, pero si es un mensaje político muy claro. Cuando el presidente dice en la mañanera que va a mandar la ley de la Guardia Nacional, que no la va a mandar como reforma constitucional. El planteamiento del grupo parlamentario, porque cuando habla el coordinador del Grupo Parlamentario es el planteamiento del Grupo Parlamentario, que pues no es la vía”, dijo el senador César Cravioto.

Monreal reviró de forma contundente y pidió respeto para los senadores de Morena, aunque descartó que deje el partido ya que el grupo se mantiene unido.

“Lo que nos tiene así es la sucesión presidencial anticipada que ha generado este ambiente y el intento de la imposición. Para cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional no basta un acuerdo circular o reglamento ni siquiera ley ordinaria... Dije que era indispensable modificar la Constitución. A mí la abyección no se me da, soy hombre libre, con criterio propio y autonomía”, dijo Monreal.

“Si el problema es conmigo que los invite a ustedes sin mí. Si la diferencia es conmigo, no lo merece ningún compañero”, remató el líder de los senadores de Morena.