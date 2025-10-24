“Secretos Oscuros”: la aterradora exposición en Londres con muñecas malditas, cráneos y rituales ocultos

La capital de la Gran Bretaña celebra la temporada de Halloween con una exposición que parece salida de una película de terror: “Secretos Oscuros: la exposición esotérica”. El Museo de Londres abre sus puertas a una inquietante colección de más de mil objetos que recorren siglos de supersticiones, rituales y misterios del ocultismo humano.

¿Qué se puede ver en “Secretos Oscuros”?

Esta aterradora exposición reúne piezas únicas procedentes de colecciones privadas y museos europeos, entre ellas la mayor colección de muñecas malditas de Europa, un kit de caza de vampiros del siglo XIX, con estacas, crucifijos y frascos de agua bendita, además de auténticas cabezas reducidas pertenecientes a las tribus Shuar del Amazonas.

Los visitantes también pueden observar objetos personales de figuras legendarias, como una chaqueta de Jimi Hendrix, un bastón ceremonial del famoso ocultista británico, Aleister Crowley, y hasta un cráneo de hombre lobo utilizado en representaciones esotéricas del siglo pasado.

Ciencia y misterio: desenmascarando el mundo espiritual

El antropólogo forense y mago, Matteo Borrini, curador de la muestra, explica que el propósito no es solo exhibir reliquias macabras, sino explorar cómo el miedo y la fe han moldeado la historia humana: “queremos mostrar cómo las personas buscaron sentido a lo desconocido, pero también cómo muchos falsos médiums y espiritistas manipularon esas creencias”.

Entre los objetos más reveladores se encuentran tableros de la Ouija, pizarras espiritistas y fotografías falsas de fantasmas, utilizadas durante el auge del espiritismo en el siglo XIX, y que fueron utilizados para simular contactos con el más allá.

“Secretos Oscuros”: Un viaje entre la superstición y la ciencia

“Secretos Oscuros” invita a reflexionar acerca de la delgada línea entre lo sobrenatural y lo racional. La exposición estará abierta hasta mayo de 2026, y promete convertirse en una de las experiencias más aterradoras y fascinantes de Europa; ¿te atreverías a caminar entre objetos malditos y reliquias de brujería real?