¡La derecha sigue ganando terreno! Nasry Asfura es el nuevo presidente electo en Honduras

Después de días de conteos tensos, la autoridad electoral de Honduras confirmó lo que muchos esperaban: el ciudadano Nasry Juan Asfura Sabala es el nuevo presidente. Con el 40.3% de los votos, logró superar por muy poco a su rival más cercano, Salvador Nasralla, quien obtuvo el 39.5%.

Esta victoria no es un simple trámite; representa el cierre de un ciclo para la izquierda latinoamericana en la región. El mandato de Xiomara Castro , muy ligada a la sombra de su esposo Manuel Zelaya, llega a su fin, devolviendo el poder a los sectores conservadores en medio de una profunda crisis de pobreza.

Candidato del Partido Liberal en Honduras no reconocerá la victoria

A pesar del anuncio oficial, la paz política está lejos de alcanzarse. El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla , fue contundente al declarar que no aceptará un resultado que considera "construido sobre omisiones".

El margen de menos de un punto porcentual ha encendido la chispa de la polémica. Mientras los seguidores de Asfura celebran en las calles, los simpatizantes de Nasralla han comenzado a organizar protestas, asegurando que el proceso electoral estuvo manchado y que el voto popular no fue respetado plenamente.

El "Efecto Trump" en Honduras

Uno de los factores que más pesó en esta elección fue la intervención directa de Estados Unidos. El presidente Donald Trump no anduvo con rodeos: advirtió a los hondureños que, si no elegían a su candidato preferido, se cortaría la ayuda humanitaria de tajo.

Trump calificó a Asfura como el "único amigo de la libertad" y aseguró que juntos combatirían a lo que él llama "narcocomunistas". Esta presión externa parece haber surtido efecto en las urnas, ya que muchos votantes temieron perder el apoyo económico del gigante del norte.

🌍🇭🇳 Honduras tiene presidente electo



El Consejo Nacional Electoral declaró como virtual ganador a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con el 40.26% de los votos en las elecciones del 30 de noviembre.



La oposición denunció un supuesto golpe de Estado electoral y exige… pic.twitter.com/8cafpTbHGV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 25, 2025

Estados Unidos felicita al nuevo presidente

Nasry Asfura, conocido popularmente como "Tito", ya tiene la mirada puesta en el norte. En sus primeras declaraciones como presidente electo, enfatizó la urgencia de mantener y fortalecer las relaciones con la Casa Blanca. "Debemos luchar por tener esas buenas relaciones con Estados Unidos", afirmó.

El respaldo internacional no tardó en llegar. El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio , envió felicitaciones inmediatas, lo que confirma que Honduras se ha convertido en una pieza clave para la estrategia estadounidense en Centroamérica.

La derecha avanza en Latinoamérica

Honduras se suma ahora a una tendencia que parece imparable en el continente. Tras lo sucedido en países como Argentina, Chile, Bolivia y Perú, el resultado hondureño refuerza la teoría del desgaste de los gobiernos de izquierda y el avance de una "ola de cambio" hacia la derecha.

Con este nuevo mapa político, la región entra en una etapa de máxima tensión, donde los nuevos liderazgos buscan borrar el legado de sus antecesores y alinearse totalmente con las políticas de Washington.