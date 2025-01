Secuestran a activista y comunicador en Veracruz; autoridades lo buscan

La mañana de este miércoles 22 de enero, en Poza Rica, Veracruz, se movilizaron fuerzas del orden en la colonia Guadalupe Victoria, por el presunto secuestro que sufrió el activista y comunicador, Alan García Zúñiga, quien también es trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas difundió en redes sociales que se activó e Mecanismo Federal para su búsqueda tras la denuncia realizada por los vecinos.

¿Qué ha dicho la CEAPP sobre desaparición de activista?

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) informó que el “M Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentra atendiendo el caso relacionado con la presunta privación de la libertad de una persona con iniciales A. G. Z. ocurrida en la ciudad de Poza Rica”.

Agrego que el organismo autónomo se encuentra en estrecha coordinación con las autoridades federales, estatales y en comunicación con familiares de la persona beneficiaria de medidas por parte del Gobierno Federal para coadyuvar en las acciones que así se requieran.

¿Qué pasó con Alan García?

Se reportó que el hombre fue privado de su libertad cuando llegaba a un inmueble, presuntamente su casa, en la calle Cuauhtémoc de la colonia Guadalupe Victoria, en Poza Rica, según los vecinos que hicieron el reporte a los cuerpos de seguridad.

Elementos policiacos de los tres niveles de gobierno y agentes ministeriales arribaron al lugar en donde comenzaron con las primeras investigaciones.

El sujeto en calidad de no localizado fue identificado como Alan, trabajador petrolero y comunicador en esa ciudad del norte veracruzano.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas informó en un comunicado que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentra atendiendo el caso.

Piden justicia para periodistas asesinados

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exhortó a las autoridades de Veracruz a mejorar y acelerar la búsqueda de Alan García Zúñiga, reportero de Poza Rica, quien fue privado ilegalmente de su libertad este miércoles.

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas destacó su preocupación por el paradero de Alan García, a quien señalan como activista de derechos humanos en la región norte del estado de Veracruz.

Por otro lado y de acuerdo con la organización Propuesta Cívica, el periodista Alán García Zúñiga fue privado de la libertad por un grupo armado en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, mientras que el pasado viernes 17 de enero fueron asesinados el periodista Calletano de Jesús Guerrero y el defensor Sergio Cruz Nieto.

Hasta el momento Alán García Zúñiga permanece desaparecido, había sufrido una agresión con arma de fuego en el año 2017 y es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o Mecanismo de Protección.

En tanto, el periodista Calletano de Jesús fue asesinado en el municipio de Teoloyucan, Estado de México, días después de haber sufrido un incidente de seguridad y a pesar de contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección Federal.

De acuerdo con información recabada por Propuesta Cívica, el Mecanismo de protección tuvo conocimiento de un incidente de seguridad previo a su asesinato, además de tener documentadas las condiciones de riesgo a las que el periodista se enfrentaba.

Sergio Cruz Nieto, integrante del colectivo “Unidad por Coyomeapan”, fue asesinado en el municipio de Tehuacán, Puebla. En su caso también mediaron incidentes previos que fueron comunicados al Mecanismo de protección solicitando la incorporación del colectivo. La institución negó las medidas solicitadas.

“Estos casos ponen de manifiesto los retos en la protección y prevención que sigue enfrentando el Mecanismo, así como en los criterios utilizados para las evaluaciones de riesgo. Por lo anterior, la organización considera que estos atroces crímenes deben llevar a una revisión de la actuación del Mecanismo de protección y un subsecuente fortalecimiento de su capacidad operativa. “La sola existencia de un mecanismo de protección no garantiza la seguridad de quienes se dedican a informar o a defender derechos. Por el contrario, un mecanismo ineficaz puede generar una falsa percepción de seguridad por parte de quienes reciben medidas de protección”, afirmó Sara Mendiola, directora Ejecutiva de Propuesta Cívica.

Indicó que “mientras las fiscalías no hagan su trabajo, no investiguen diligentemente, no habrá mecanismo que

alcance. En casi la totalidad de los asesinatos de periodistas hubo amenazas o agresiones previas, que de haberse investigado efectivamente se pudieron haber prevenido las subsecuentes agresiones letales. La omisión de investigar, por parte de las fiscalías, no sólo compromete el acceso a la justicia, sino que también permite la comisión de violaciones más graves como el asesinato”, insistió.

Ante lo ocurrido, Propuesta Cívica solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz , a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, así como a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas conducir acciones inmediatas para conocer el paradero del periodista Alán García Zúñiga y garantizar su seguro retorno.

Exhortó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), “a que atraiga la investigación del periodista Calletano de Jesús y conduzca la investigación de forma pronta y objetiva”.