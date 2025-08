¿Qué dice la carta filtrada por “El Chapo” Guzmán? La súplica desde el calabozo en EU

Lejos han quedado los días en que su palabra era ley en un imperio criminal transnacional. Hoy, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fuera el narcotraficante más poderoso del mundo, se ha visto reducido a la forma de comunicación más básica: una carta manuscrita.

Se ha revelado un nuevo escrito del capo, enviado desde las profundidades de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, y no es una orden ni una amenaza, sino una súplica dirigida al juez federal Brian M. Cogan, el hombre que lo sentenció a cadena perpetua y que tiene en sus manos el destino de otros narcotraficantes mexicanos.

En el documento, Guzmán Loera clama por un derecho que, asegura, el sistema penitenciario estadounidense le niega sistemáticamente: el acceso a su nuevo abogado, una pieza que considera “vital” para su defensa.

El “infierno” del Chapo Guzmán en EU: Las SAMs

Para comprender la desesperación de Guzmán, es crucial entender su régimen de confinamiento. “El Chapo” está sujeto a Medidas Administrativas Especiales (SAMs), un conjunto de restricciones extremas reservadas para los reclusos considerados de más alto riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, donde también se encuentra Genaro García Luna.

Este protocolo implica un aislamiento casi total: 23 horas al día en una celda de concreto, sin ventanas y con contacto humano prácticamente nulo. Todas sus comunicaciones son monitoreadas y severamente restringidas.

Es este muro burocrático y de seguridad el que ha impedido que uno de sus nuevos abogados, José Israel Encinosa, pueda contactarlo, a pesar de que el propio juez Cogan autorizó la moción.

El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada, líderes y fundadores del Cártel de Sinaloa, se encuentran presos en Estados Unidos

¿Qué dice la carta del Chapo Guzmán?

La misiva de “El Chapo” es una ventana a la psique de un hombre sometido al aislamiento extremo. Su lenguaje es una mezcla reveladora:



Sumisión a la autoridad: Inicia con un tono formal y respetuoso ("Honorable juez... de la manera más atenta"), reconociendo la jerarquía de poder que ahora lo domina.

Inicia con un tono formal y respetuoso ("Honorable juez... de la manera más atenta"), reconociendo la jerarquía de poder que ahora lo domina. Frustración y coloquialismos: Utiliza frases repetitivas ("Disculpe que lo moleste otra vez de nuevo") y comete errores básicos de ortografía ("onorable, “ablar”, “autorisen"), reflejando la crudeza de un escrito sin filtros ni asesoría, producto de la frustración.

Utiliza frases repetitivas ("Disculpe que lo moleste otra vez de nuevo") y comete errores básicos de ortografía ("onorable, “ablar”, “autorisen"), reflejando la crudeza de un escrito sin filtros ni asesoría, producto de la frustración. Súplica directa: La frase culminante, "...ya que para mí es vital el abogado”, resume la esencia del documento. Es el reconocimiento de que su única batalla posible ya no es con armas, sino con argumentos legales, y se la están impidiendo.

Esta carta no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de la batalla legal que Guzmán libra desde su extradición. En 2023 ya había enviado una carta similar para denunciar sus condiciones carcelarias, y otras veces en meses pasados. Sus intentos por revertir su condena han fracasado, pero la incorporación del abogado Encinosa busca abrir un nuevo frente: impugnar la legalidad de las SAMs, argumentando que violan sus derechos fundamentales a una defensa adecuada.

Also new today:



El Chapo sent a handwritten note to the judge who presided over his trial, asking for help getting permission to be in contact with a new lawyer.



Chapo remains locked up under strict isolation at the ADX federal supermax prison in Colorado… pic.twitter.com/aWDWMlCK6R — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 6, 2025

Transcripción completa de la carta del Chapo Guzmán desde Estados Unidos

A continuación la transcripción de la carta del Chapo Guzmán, traducida a mano y corregida en cuestiones ortográficas.

“Honorable juez, Bryan M. Cogan, de la manera más atenta y respetuosamente le escribo lo siguiente:

Me mandó a decir el abogado, José Israel Encinosa, que ya van a ser tres semanas que usted autorizó que el gobierno le permita al abogado Encinosa que me pueda visitar y hablar por teléfono y escribirme, pero hasta el día de hoy no le han autorizado mi llamada por teléfono.

El abogado me escribió hace varias semanas, pero hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió. El abogado Encinosa tiene al alrededor de 10 meses batallando que le autorice el gobierno poder visitarme, hablar por teléfono. Yo pensé que ahora que usted ordenó que autoricen el abogado Encinos a que me visite y que por teléfono, pero desde el día de hoy, el abogado no le han autorizado.

Disculpe que lo moleste otra vez de nuevo. Hace alrededor de un mes y medio escribí, pidiéndole de favor la autorizada al abogado Encinosa, su petición de ordenarle al Gobierno que autoricen al abogado Encinosa me pudiera visitar. Le doy las gracias por ordenar que le autoricen al abogado que me visite y me hable por teléfono y de nuevo, lo molesto que le ordene otra vez al Gobierno que le autoricen al abogado que me visite y que me hable por teléfono, ya que para mí es vital el abogado. De antemano le agradece Joaquín Guzmán”.