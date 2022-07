Segunda vuelta sería costosa: expertos en foro de Reforma Electoral

En el segundo foro del parlamento abierto de la Reforma Electoral, expertos contrastaron opiniones sobre la segunda vuelta presidencial, propuesta por el PAN, ya que aunque destacaron los beneficios, también indicaron que representaría costos innecesarios.

Arturo Ramos, profesor en derecho electoral, planteó que la segunda vuelta servirá para legitimar gobernantes y evitar la polarización política, pero también se corre el riesgo de generar mayorías artificiales, por lo que se pronunció por establecer reglas y porcentajes de diferencia de votos no extremas entre el primero y segundo lugar.

👩🏻‍💻 Durante el segundo foro del Parlamento Abierto para la #ReformaElectoral, denominado “Segunda Vuelta de Elección de titulares de Poderes Ejecutivos y Legislativos”, especialistas y académicos externaron comentarios sobre sus ventajas y desventajas.https://t.co/fnckTNwJDm — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 28, 2022

“Debe de verse a la segunda vuelta como una especie de seguro, todos tenemos el seguro de un coche, que evidentemente lo tenemos, pero deseamos no usarlo, es preferible que no llegue ese incidente, pero es importante, no vamos a dejar de tener ese seguro. A mí me gusta la figura, pero me parece que no debe ser tan gratuita como los modelos sudamericanos. Por ejemplo, Argentina tiene un modelo llamativo, porque sin que se llegue al 40%, pero si hay una diferencia de 10% entre 1 y 2 lugar puede evitarse la segunda vuelta, es decir, hay una serie de reglas que evitan llegar a la segunda vuelta”, consideró el académico.

Para otros expertos, como Javier Rosiles Salas, profesor e investigador, se manifestó en contra de implementar una segunda vuelta electoral, ya que en lugar de abaratar el gasto electoral lo incrementará y pondrá en riesgo incluso la gobernabilidad como ocurre en Ecuador y Perú.

“Yo creo que el mecanismo de la segunda vuelta electoral no pasa por el mejor momento en América Latina. Me parece que es un gasto innecesario, justamente en la reforma se ha hablado de recortar el gasto a los partidos, de ser un poco más austeros, con lo que yo podría estar en parte de acuerdo, y la segunda vuelta genera más gasto y también genera el que quizá la gente no quiera participar en una segunda elección”, puntualizó Rosiles Salas.

Expertos opinan que segunda vuelta reduce pluralismo político

Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero electoral, dijo que si bien es cierto que una segunda vuelta electoral propuesta por el PAN favorece la legitimidad de autoridades electas, hay desventajas, ya que reduce a dos las opciones ciudadanas para votar, crea alianzas sin convicción y reduce la competencia de partidos.

“Yo no estoy de acuerdo con ella porque no favorece el pluralismo político porque no garantiza el voto libre y auténtico, por su carácter artificial y porque está entendiendo al sistema político en clave solamente representativa o más bien elitista, no es una figura muy compatible con la democracia directa o con la democracia comunitaria. Hay que entender que para que funcionara la segunda vuelta en México el voto tendría que ser obligatorio no mantenerlo como ahora como prerrogativa”, sostuvo Cárdenas Gracia

Incluso, algunos expertos pidieron al Congreso legislar sobre temas electorales más importantes que incursionar en una segunda vuelta en la Reforma Electoral .

Jorge Aljovín Navarro, consultor político y observador electoral, indicó “creo que donde debemos ajustar las baterías es justamente a solucionar los conflictos políticos poselectorales, es ahí donde se logra que estas segundas vueltas no sean necesarias. Tenemos que discutir una mejor fiscalización, regular los recursos de procedencia ilícita y sobre todo esta reforma no es sensible con algo que se denomina la percepción que tienen los ciudadanos de una democracia cara, que tenemos que hacer más con menos”.

El ex consejo electoral, Jaime Cárdenas planteó: “para evitar que el crimen organizado financia campañas o se financien campañas y a candidatos pro fuera de la ley, habría que establecer, esto es de ley secundaria nada más, que los donativos a las campañas de los partidos fueran todas en transferencia bancaria, que ya no hubiera donativos en especie ni mucho menos en efectivo, que todos los donativos fueran por transferencia bancaria, bancarizar los donativos a los partidos y a los candidatos”.