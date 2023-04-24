¿Cuándo es el segundo debate en Coahuila rumbo a las elecciones 2023?

Rumbo a las elecciones 2023, el segundo debate en Coahuila se encuentra próximo a ocurrir, donde los cuatro candidatos a la gubernatura que se disputará el domingo 4 de junio podrán hablar sobre las propuestas que tienen para la entidad, ante esto es importante saber cuándo es y dónde verlo.

Tan solo el pasado domingo 23 de abril, los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila realizaron diversas actividades en el marco de su campaña. Ricardo Mejía Berdeja y Manolo Jiménez recorrieron Piedras Negras; sin embargo, fue en distintas zonas, donde atendieron algunas demandas de los habitantes.

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¿Conoces los objetivos de un Debate Político? 🤔

Aquí te los presentamos: 👇🏻



¡Conócelos! #Vota4deJunio pic.twitter.com/XhzBGeWM4d — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) April 22, 2023

¿Cuándo es el segundo debate de Coahuila y dónde verlo?

Para las elecciones 2023 en Coahuila se agendaron dos debates en las ciudades más cruciales del estado, el primero fue el domingo 16 de abril en Torreón a las 18:00 horas, mientras que el segundo debate se prevé que sea el próximo lunes 1 de mayo en el Museo del Desierto en Saltillo, capital de Coahuila a las 18:00 horas.

El segundo debate de Coahuila se podrá seguir en vivo por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), encargado de hacer ambos debates, pero también se podrá ver por las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, así como el minuto a minuto en el portal.

Rosa Ivonne Melgar y Alejandro Cacho serán los moderadores del segundo debate en Coahuila. En el primero, los moderadores que estuvieron presentes fueron andra Romandía y Javier Solórzano.

Primer debate en Coahuila para elecciones 2023

¿Quiénes son los candidatos en Coahuila para la gubernatura en elecciones 2023?

Cabe recordar que son cuatro los candidatos para la gubernatura de Coahuila:



#Coahuila | "Es tiempo de #elecciones y además de todas las ridiculeces que los candidatos hacen, también podemos ver estas cosas".



Armando Guadiana salió del debate para ir al baño; y no es la primera vez que está en medio de la polémica.



Presenta @Radiohen en @TvAquiEntreNos. pic.twitter.com/FB2TeB3OJu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

¿Cómo fue el primer debate en Coahuila?

Cabe recordar que en el primer debate, Armando Guadiana, sorprendió a los presentes durante el debate de Coahuila con la rifa de un sombrero firmado por el boxeador mexicano Julio César Chávez.

Asimismo, el primer debate fue criticado por diversas personas, por lo que el consejero presidente del IEC, Rodrigo Paredes, se comprometió a mejorar todas aquellas cuestiones para este segundo debate.