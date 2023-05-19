¡Delfina Gómez vs. Alejandra del Moral! Estas son las mejores frases del segundo debate del Edomex

El segundo debate entre las aspirantes a la gubernatura en las próximas elecciones Edomex 2023 se vivió entre propuestas y respuestas de Delfina Gómez y Alejandra del Moral, quienes no dejaron de lado sus mejores frases para hacer frente a la ciudadanía.

De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) durante el segundo debate del Edomex ambas candidatas desarrollaron sus argumentos en los siguientes temas:



Seguridad y justicia

Economía y empleo

Educación

Medio ambiente

Los argumentos expuestos por Delfina Gómez y Alejandra del Moral fueron utilizados para convencer a los mexiquenses que son la mejor opción para la gubernatura del Estado de México; sin embargo, cada una de las respuestas fue aprovechada por las candidatas para emitir sus mejores frases rumbo a las elecciones en Edomex 2023.

¿Quién ganó el segundo debate de Edomex? Estas son las mejores frases de Alejandra del Moral

En esta ocasión Alejandra del Moral fue la primera en iniciar el segundo debate del Edomex, lo que le brindó la oportunidad de ofrecer el mensaje inaugural a la ciudadanía, momento que aprovechó para expresas frases, como:



"Morena es el cambio que destruye" - Alejandra del Moral

"No te enojes, enójate con los que te dicen mentiras, ya te alcancé, te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder" - Alejandra del Moral

"¿Te comprometes a respetar el resultado de esta elección?" - Alejandra del Moral

¿Delfina Gómez respondió a Alejandra del Moral?

Por su parte, la candidata de Morena, Delfina Gómez tampoco se quedó atrás y respondió a la candidata del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, con sus mejores frases apuntando principalmente a que ella quien llevaría las preferencias de la ciudadanía:



"Será la dignidad contra la injusticia" - Delfina Gómez

"Debe ser frustrante como pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar ni un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron y te estás quedando sola" - Delfina Gómez

"Que no nos compren con tinacos que están dando, que no nos amenacen diciendo que si la maestra llega va a quitar el apoyo que se está dando, al contrario, lo va a fortalecer y lo va a incrementar" - Delfina Gómez

¿Y para ti, quién fue la ganadora del segundo debate del Edomex rumbo a las elecciones 2023, Delfina Gómez o Alejandra del Moral?