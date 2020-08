Determina juez prescripción de delitos contra Raymundo Collins por uso ilegal, atribuciones y facultades

El ex director del Instituto de Vivienda de la ciudad de México Raymundo Collins Flores, quedó en libertad de la acusación del uso ilegal de atribuciones y facultades, luego de que un juez de control determinó la prescripción de dicho delito, el cual fue interpuesto por la Fiscalía de Justicia de la ciudad de México.



En audiencia pública, donde no estuvo presente el imputado, los abogados del también ex secretario de Seguridad Pública, presentaron pruebas y solicitaron que se actualizara la figura jurídica de dicho delito, la cual fue la misma por la que acusaron a Fernando Linares Salvatierra, ex colaborador de Collins Flores por haber presuntamente participado en un desvío de 475 millones de pesos en recursos del INVI.

Dicha audiencia se llevó a cabo este viernes en la sexta sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México en la calle de Doctor Lavista, donde solamente participaron el Ministerio Público, la defensa del imputado y personal de Tribunal de Justicia capitalino.





Cabe señalar que la acusación de uso ilegal de atribuciones y facultades, fue desechada por otra jueza en el caso de Linares Salvatierra, pero la Fiscalía de Justicia de ciudad de México apeló el fallo e incluso señalo que interpondría una queja ente el Consejo de la Judicatura por la determinación.

En tanto este mismo viernes se realizó otra audiencia en el Juzgado sexto de Distrito, en esta ciudad, para determinar si es procedente un amparo solicitado por el ex funcionario de la ciudad, Raymundo Collins, para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra, pero al momento no se ha informado la determinación del impartidor de justicia con sede en la ciudad de México.