Realizan inventario de locales comerciales en el “Conjunto Pantitlán” del metro

Ciudad de México.- El Sistema de Transporte Colectivo, realizó en el Conjunto Pantitlán un operativo de levantamiento físico e inventario de cada uno de los locales comerciales que son arrendados en el interior de la Red del Metro, con el propósito de registrar la cantidad total de los mismos y verificar el cumplimiento de los requisitos para su arrendamiento.

La subgerencia de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) encabezó las visitas a cada uno de los cerca de 90 espacios con diferentes giros que hay en las estaciones terminales de las Líneas 1 (Observatorio-Pantitlán); 5 (Politécnico-Pantitlán); 9 (Tacubaya-Pantitlán) y A (La Paz-Pantitlán).

Para el levantamiento físico, cada establecimiento fue medido en su superficie a fin de comprobar que la extensión establecida en el arrendamiento es la correcta. Para el inventario o censo, se verificó que el número de local asignado en el contrato coincida con el señalado en la parte frontal superior de cada comercio y que el giro y el arrendatario del mismo estén vigentes.

Además, personal de las áreas de Seguridad Industrial y de Protección Civil hicieron una revisión interna y externa para constatar que los establecimientos cumplan con especificaciones de equipo portátil contra incendio o extintores de polvo químico; botiquín industrial de primeros auxilios, señalizaciones de seguridad visibles y conexiones eléctricas confiables.

En el caso de que algunos locales no tengan permiso vigente y el giro o la estación no correspondan a lo que menciona el contrato, sus encargados fueron notificados de forma verbal y mediante entrega de un citatorio para acudir a las oficinas del STC en un plazo no mayor a cinco días hábiles y presentar la documentación necesaria.

Este operativo llevado a cabo en el Conjunto Pantitlán del STC es parte de las acciones de revisión exhaustiva a todos los comercios fijos en arrendamiento, ya sea directo o a través de empresas permisionarias, que hay en la Red del Metro, con el propósito de tener un censo completo y confiable de éstos, para considerar su permanencia si cumplen con las especificaciones correspondientes o retirar el permiso en caso de violar o incumplir las cláusulas del contrato.

La actual administración del Organismo refrenda el compromiso de respetar el funcionamiento de los locales comerciales, bajo estrictas y permanentes medidas de supervisión en beneficio de la seguridad de los usuarios y de las instalaciones del Metro.