En Semana Santa disfrutan familias de playas de Cancún

Las vacaciones de Semana Santa este año 2023 en las playas de Cancún, Quintana Roo, también recibió a los propios cancunenses, a los locales y no sólo a extranjeros o de otros estados del país, seis familias cancunenses decidieron organizarse y disfrutar de las hermosas playas de su estado.

En Semana Santa, Cancún para los cancunenses

A los cancunenses también les gusta visitar las playas en Semana Santa, tal es el caso de este grupo de amigos que viven en la súper manzana 259 Villa Otoch Paraíso, ellos decidieron pasar un día de diversión a la orilla del mar.

“La pasamos muy bien, se puede decir que solo unos vecinos, pero somos una familia muy unida”, expresó con júbilo Lourdes Nery, habitante de Cancún.

Seis diferentes familias que se pusieron de acuerdo para convivir, tomaron su autobús y decidieron darse un chapuzón y nos compartieron que botanas trajeron para degustar.

“Pues mira, nos pusimos de acuerdo y trajimos sándwich, tinga, pollo, pollo asado para hacer sándwich”, reveló Lourdes.

No faltó el colado, que solo se cambió y decidió seguir a los demás. “La verdad me invitaron, pues yo estoy esperando que me van a invitar de comer porque yo estaba durmiendo y me levantaron, ya es hora estoy esperando que van a servir de comer”, dijo sin empacho Miguel Esteban.

Esta familia, amigos y vecinos decidieron ponerse bajo este árbol para pasar un rato agradable en playa Las Perlas, aquí en la zona hotelera de Cancún. También los más pequeños del hogar disfrutaron de este día.

“Estoy disfrutando de las vacaciones con mi familia, aquí en la playa para pasar Semana Santa”, mencionó la pequeña Mía Esteban. “Salchichas enchipotladas, y traje a mi familia”, agregó la menor Victoria Román.

Es así como las familias cancunenses disfrutan de las playas en Semana Santa, además del turismo nacional e internacional para estas vacaciones.

¿Cuáles son las mejores playas de Cancún?

En Semana Santa las playas de Cancún son visitadas por muchos vacacionistas, sin embargo, eso no opaca la belleza de sus playas. Aquí te dejamos un listado de tan solo algunos litorales que podrás visitar y sentir la arena y sol.

Playa Delfines

Playa Marlín

Playa Langosta

Playa Tortugas

Playa Caracol

Playa Coral

Playa Gaviota Azul