Montaban retenes para extorsionar: así operaban los policías ligados a La Barredora en Tabasco

Mientras el gobierno de Tabasco presumía seguridad, durante años muchos habitantes fueron extorsionados en retenes instalados por los propios policías locales, hoy señalados por vínculos con el grupo criminal La Barredora.

Tras la detención de presuntos integrantes de este grupo criminal, entre ellos Hernán Bermúdez Requena y otros exmandos policiales, la Fiscalía Estatal ahora ofrece recompensas por nueve prófugos, incluidos seis agentes más, acusados del delito de desaparición forzada.

Modus operandi de policías ligados a La Barredora en Tabasco

De acuerdo con autoridades, la organización estaba conformada por al menos 17 personas y operaba con un método simple que pasó desapercibido durante años, por la protección de altos mandos.

Hoy se sabe qué, montaban retenes en distintos puntos del municipio de Paraíso y detenían a cualquiera bajo cualquier pretexto, desde revisiones de rutina hasta supuestas faltas administrativas.

Una vez interceptadas las víctimas, los elementos exigían dinero a cambio de dejarlas ir. Quienes se negaban a pagar eran privados de su libertad, lo que dio origen a varias denuncias por desaparición.

¿Quién encabezaba la red criminal que operaba en Paraíso, Tabasco?

La investigación apunta a que el líder del grupo era Ysael Ramírez Trejo, entonces director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Paraíso. Junto a él operaban al menos tres policías estatales que trabajaban como escoltas.

Ramírez Trejo llegó al cargo en 2021, recomendado por Hernán Bermúdez, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública del estado.

Cuatro años después, Hernán “N”, conocido como “Comandante H”, se encuentra detenido y enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, huachicoleo y extorsión, delitos que lo vinculan directamente con el crecimiento de La Barredora.

Ofrecen recompensa por policías relacionados con desaparición forzada

Hasta ahora, seis integrantes de la banda ya fueron capturados. Sin embargo, nueve más permanecen prófugos, entre ellos al menos seis policías municipales y estatales. Por cada uno, se ofrece una recompensa de 100 mil pesos, lo que eleva el monto total a casi un millón de pesos para quien proporcione información que permita su localización

Entre los criminales buscados son:



Luis Armando Pérez de los Santos

Adalberto Jiménez Hernández

René Manuel Jiménez

Ezequiel Córdova Jiménez

César Alonso López Rodríguez

Guillermo Córdova González

Efrén Domínguez Izquierdo

Efraín Chablé Gómez

Félix Córdova Montiel

Este último, fungió como director de Seguridad Pública de Huimanguillo y posteriormente ocupó cargos como elemento de las Fuerzas Estatales de Apoyo (FEA).

A casi seis años de que se tiene registro de La Barredora, han salido a la luz vínculos de diversos mandos policiales con este grupo criminal. Funcionarios que juraron restablecer la seguridad, pero que, según las investigaciones, participaron en distintos delitos.

