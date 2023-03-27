Senado aprueba idoneidad para sustituto de Francisco Acuña en INAI

Las comisiones Unidas de Anticorrupción Transparencia y Participación Ciudadana así como de Justicia del Senado aprobaron el dictamen por el cual se propone a la Junta de Coordinación Política /Jucopo) el listado de las y los candidatos que reunieron las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de comisionada o comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que sustituirá a Francisco Acuña.

El senador de MC Juan Zepeda detalló que de 53 personas registradas se detectó una que no cumplió condiciones, así que quedaron 52 personas registradas y dada las condiciones que suscitó en el pasado proceso de nombramiento en la que el presidente a los dos comisionados nombrados por el Senado: "se decidió omitir el proceso de entrevistas de manera presencial, como se realizó la ocasión anterior, pero sin dejar de lado las evaluaciones ya que contamos con una cédula de validación, mismas que procesaron la secretarías técnicas de ambas comisiones y que sirvió para detectar que una de las personas aspirantes no cumplía con el requisito del mínimo de la edad que señala que deben ser 35 años cumplidos".

🔴 Reunión de las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia, del 27 de marzo de 2023. https://t.co/snELW8Fq46 — Senado de México (@senadomexicano) March 27, 2023

Asimismo se remitieron 40 preguntas a los aspirantes y de los 52 candidatos y candidatas solamente 46 lo entregaron en tiempo y forma.

"Recibimos más de 400 opiniones sobre las y los aspirantes todo esto será remitido a la junta de coordinación política para que tengan todos los elementos pertinentes para que en su momento se tome la decisión para nombrar a la persona que venga a ocupar el espacio del comisionado Francisco Acuña", concluyó Zepeda Hernández.

Senadores de oposición en contra de que el listado INAI se haya remitido solo a la Jucopo

Senadores de oposición pero también algunos de Morena se manifestaron en contra de únicamente remitir el listado a la JUCOPO para que se resuelva por acuerdo político.

Pero el senador Germán Martínez dijo que los políticos hacen política.

"El Grupo Plural no le teme al acuerdo político. Esto se va a la Junta de Coordinación Política. Nosotros estamos a favor del dictamen. Ya lo firmé a favor pero no le tememos al acuerdo político. Es todo, al final es un acuerdo político y va a la Junta Coordinación Política, somos políticos, no le temamos hacer política, no le temamos a los balances y a los contrapesos internos (…) Por supuesto que si hay una asquerosa parcialidad o una violación a la Constitución, como la de Yasmín Esquivel que plagia tesis, eso no lo vamos a aceptar; pero la verdad es que todos tienen una trayectoria correcta. Les pusimos muy buenas calificaciones a muchos, otros tienen experiencia. Ya dije que hay dos parcialidades aquí demostradas. No le tengamos miedo al acuerdo, que salga por acuerdo político y ya evaluamos", justificó el senador Germán Martínez al subrayar que entre los grupos parlamentarios hay preferencias, así como en el INE en la cámara de Diputados hay parcialidades por personajes vinculados a Morena.

"Yo propuse que no se hicieran entrevistas porque es un juego. ¿De qué sirvió que hiciéramos entrevistas? Con un comité técnico, exhaustivas, dedicadas, horas le dedicamos y realmente hicimos una evaluación a fondo. Lo que a mí no me pareció y lo dije en público en la tribuna es que no importara esa evaluación y se pusiera al 47 de 48", abundó la panista Xóchtil Gálvez.

"Yo no estoy de acuerdo en que agarren el último lugar y lo pongan y que el discurso sea 'está elegible'. Ah pues entonces ¿para qué evaluamos? Mejor no hagamos ningún tipo de evaluación y pasas el listado, quién se escribió y vamos a ver quién genera consenso político. ¡Qué pena!", lamentó el senador Damián Zepeda al subrayar que los partidos políticos evaluaron libremente a sus perfiles.

Se debe nombrar a los mejores evaluados para comisionados del INAI: PRI

La priista Nuvia Mayorga también se pronunció por que se busque nombrar a los mejores evaluados.

"Creo que debemos de poner en el dictamen los 53 aspirantes, conocer la calificación que se dio de los 53 para tener más transparencia de los diez que quedaron y de los diez que están contenidos hombres y mujeres en este dictamen. Creo que si nos tardamos un día más no pasará nada si volvemos a realizar el proceso para que exista total transparencia y sobre todo tratar de que salga por unanimidad los mejores hombres y mujeres calificados", dijo Mayorga.

Al final, se remitió a la JUCOPO el listado completo de 52 cédulas de revisión documental con observaciones de los perfiles mejor evaluados; no obstante, este ejercicio de revisión no será vinculante para lo que decida la Junta.