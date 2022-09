Senado convoca a reunión por reforma de Fuerzas Armadas el lunes

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó que el próximo lunes las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, se reunirán para iniciar la discusión de la reforma de Fuerzas Armadas.

“El lunes, se convocarán a las comisiones de Dictamen, que son Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, a las 5:00 de la tarde. Se declara Permanente y ellos deciden hasta cuándo siguen discutiendo. Y estaremos pendientes por si se logra un acuerdo para discutir el Dictamen, aprobarlo lunes o martes. Subirlo en primera lectura, el martes, para que el miércoles pudiera tener la segunda lectura, su discusión y su aprobación”.

Avanzamos en el intercambio de estampas del Álbum Panini, y nos divertimos este 16 de septiembre, portando con orgullo los colores nacionales. ¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/5MoYUNv59C — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 16, 2022

Monreal insistió en que no cuenta con los votos necesarios para aprobar la minuta que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, pues la oposición mantiene una postura firme en contra de la propuesta.

“Será una semana intensa porque el próximo lunes iniciaremos la discusión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda. Las Comisiones se van a reunir y se van declarar en sesión permanente para analizar la minuta con proyecto de decreto que nos envió la colegisladora”, explicó en su reunión con medios de comunicación.

Monreal Ávila comentó que, como a cada reforma constitucional, le será aplicado el procedimiento legislativo en todas sus etapas.

Comisión del Senado recibe reforma de Fuerzas Armadas

Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, recibió la minuta para la ampliación del plazo de acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional.

También dio a conocer que el lunes 19 de septiembre se convocó a una reunión de trabajo.

La Comisión de Puntos Constitucionales recibió la minuta para la ampliación del plazo de acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la @GN_MEXICO_



He convocado a reunión de trabajo el lunes, 19 de septiembre, para su análisis y en su caso dictaminar.



¡Felices fiestas patrias! pic.twitter.com/m3KVUemPbM — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) September 16, 2022

Insistió Monreal en que no cuenta con los votos necesarios para aprobar la polémica iniciativa presentada por la diputada priista, Yolanda de la Torre y el presidente del PRI, Alejandro Moreno que ha propiciado la ruptura de la coalición Va por México debido a que panistas y perredistas consideran como alta traición la postura del dirigente del tricolor y de los legisladores de su partido que lo apoyan.

El legislador zacatecano dijo que la oposición mantiene una actitud firme en contra de la propuesta.

“Tengo una buena relación con todos los coordinadores, pero ahora siento que están más en su papel de oposición, más cerrados, o más decididos en una posición, por no decirles cerrados, más decididos en asumir una posición que ellos creen que es la correcta. No puedo adelantar vísperas ni tampoco puedo en un desbordado optimismo señalar que ya está. No, no es cierto, estamos batallando y vamos a ver”.

Monreal asistió desde muy temprano al Senado para intercambiar estampitas del mundial de Qatar como lo anunció la semana pasada. Ahí resaltó que es momento de estar relajados en este día patrio. También informó que este viernes se entrevistaría con algunos coordinadores parlamentarios y el sábado con otros más para tratar de convencerlos de votar en favor de la reforma priista para extender la militarización en el país.