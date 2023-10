Senadora Citlalli Hernández intentó pisotear la libertad de expresión y falló

Un atentado a la libertad de expresión, eso fue lo que pretendía la senadora Citlalli Hernández, volver a las épocas más radicales de la censura; sin embargo, hoy la manifestación de las ideas salió triunfante.

Se imagina que por la mañana se levantara y no pudiera ver a su monero favorito en los periódicos, que prendiera la televisión y no pudiera disfrutar de los peluches o los desechos; que en las redes sociales no tuviera cabida la crítica mordaz o bien, que cerraran los teatros que exhiben obras de sátira política y todo porque un servidor público con piel sensible se sintió por cómo lo trazaron o como lo parodiaron.

Citlali Hernández hizo uso de sus influencias para atentar contra la libertad de expresión

Se valió de su investidura como senadora para lanzar críticas contra Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas. El debate comenzó en la red; y cuando se defendió, no se aguantó.

Entonces movió su influencias y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) emitió una carta donde invitaba al señor Salinas Pliego a asumir una postura respetuosa hacia la legisladora.

Triunfó la libertad de expresión; juez ampara a Ricardo B. Salinas Pliego

Las diferencias y críticas vertidas en Twitter, ahora X, fueron analizadas por un juez federal y otorgó un amparo en favor del presidente de Grupo Salinas, que por encima de todo, privilegió la libertad de expresión.

La sentencia advirtió que la senadora Citlalli Hernández por ser una servidora pública, debe ser más tolerante a las críticas y le recordó que, además de no concederle derecho de réplica ante el organismo, ella también le entró a la confronta.

Esencialmente el amparo salió en defensa de la libertad de expresión y quedó claro: que en la vida política, como en la vida misma, el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta.