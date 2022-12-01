Senadora exige a directivos de la FMF comparecer tras fracaso en Qatar

Terminó el Mundial de Qatar 2022 para México. La Selección de Gerardo Martino fue eliminada en fase de grupos y consumó un fracaso que no se veía desde el Mundial de 1978, lo que provocó que la senadora por Morena, Bertha Caraveo, exigiera la comparecencia de los presidentes de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ante el Senado de la República.

“La denunciada corrupción y el conflicto de interés televisivo se adueñaron del fútbol y hoy todos sufrimos las consecuencias. ¡Deben rendir cuentas!”, escribió en su cuenta de Twitter la legisladora por el estado de Chihuahua, quien solicitó la presencia de Yon de Luisa y Mikel Arriola ante la Comisión de Juventud y Deporte.

Caraveo afirmó que la Selección Mexicana de fútbol no pertenece a un grupo de empresarios, sino que “es del pueblo, no de los señores del dinero”, además de que el conjunto azteca representa un interés de carácter nacional.

“Promover un deporte de alto rendimiento es nuestra obligación para que siga siendo sujeto de esperanza y desarrollo para los jóvenes”, añadió la senadora, quien puso como argumento la promoción del deporte y la corrupción en el mundo del fútbol mexicano para que la situación pueda ser discutida en el Senado.

Tras el fracaso de México en Qatar, senadora Bertha Caraveo pidió a directivos comparecer ante el Senado|AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Martha Caraveo exige comparecencia de directivos en el Senado y replica mensaje de Ebrard

Posteriormente hizo eco de las palabras de Marcelo Ebrard, quien afirmó que vio a una Selección Mexicana “sin capacidad de representarnos” y tildó de una mediocridad extendida la poca trascendencia de México en el fútbol internacional.

"Hoy vi una selección sin capacidad de representarnos . Los campeones del mundo en 2011 nos representan. A veces se olvida y la mediocridad se extiende, pero podemos lograrlo en 2026 si nos decidimos desde hoy a ser así,sin concesiones, como en aquella ocasión imborrable", señaló el secretario de Relaciones Exteriores en redes sociales.

De esta forma Bertha Caraveo expresó su inconformidad y preocupación por el pobre nivel futbolístico mostrado por el equipo mexicano en el Mundial de Qatar, donde sumó cuatro puntos y quedó fuera de octavos de final a costa de Argentina y Polonia, rivales con los que perdió 2-0 y empató 0-0 en los primeros dos compromisos del torneo.

Estos reclamos se dan en el marco de la eventual preparación para el Mundial de 2026, el cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, involucra empresas de carácter privado y su trascendencia formal podrá tener impedimentos ante las leyes mexicanas.