Senadora deja el PAN para buscar gubernatura de Aguascalientes con PT

El anuncio de la senadora Martha Márquez llamó la atención, ya que envió una carta a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, para pedir su adhesión al Partido del Trabajo (PT), con el que busca contender por la gubernatura en Aguascalientes, luego de su renuncia al PAN.

En noviembre, la senadora Martha Márquez anunció en redes sociales que renunciaba a 18 años de militancia en el PAN, aunque dijo que compartirá siempre los principios del partido, tales como la defensa de la familia y la vida.

“En Acción Nacional existen personas honorables... La dirigencia nacional hoy permite que no haya democracia, no se permite a los ciudadanos afiliarse libremente. Existen favoritismo para los amigos del presidente en turno, la dirigencia no ha hecho nada para evitar la corrupción que emanada de gobiernos de Acción Nacional”, justificó la senadora.

La ahora senadora del PT aseguró que dejaba el Consejo Nacional del partido y el consejo estatal del partido en Aguascalientes, y por ende, dejaba su escaño en el senado por la bancada del PAN.

Hoy acudí al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional a presentar mi renuncia a 18 años de militancia, una vida, al Consejo Nacional, Consejo Estatal, a la Comisión de Doctrina, así como al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. pic.twitter.com/guJ7o2w0EV — Martha Márquez (@mmarquezags) November 12, 2021

Senadora buscará gubernatura de Aguascalientes con PT y PVEM

Martha Márquez buscará contender en las elecciones 2022 por la candidatura de Aguascalientes con la alianza del PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El PT en Aguascalientes dio a conocer a través de redes sociales que la senadora Martha Márquez ya es de su bancada.

Tras las críticas por su adhesión al PT, la senadora explicó que dejó al PAN por la corrupción que presuntamente se instaló en Aguascalientes.

“Sin contar el daño que ya le causaron al ayuntamiento de Aguascalientes y en consecuencia a los ciudadanos, a las familias”, indicó.

¿Quién es la senadora que buscará la gubernatura de Aguascalientes?

La ex senadora del PAN es contadora por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aunque en su trayectoria política destacan puestos en diversas dependencias locales, por ejemplo, fue diputada local en el Congreso local, además coordinadora, tesorera, del PAN en su estado.

También fue auditora de la Secretaría de Finanzas, titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, en 2011 y 2017, respectivamente. Antes de ser senadora del PAN, Martha Márquez fue contralora del gobierno de Aguascalientes en 2018.