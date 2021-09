Senadores de oposición urgen a que se restablezca el Fonden

Ciudad de México. Senadores de oposición denunciaron que existe una gran cantidad de afectados por los recientes desastres naturales que han azotado diversas partes del país quienes no han recibido ningún tipo de apoyo para enfrentar la situación de tragedia por la que atraviesan por esa causa. El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda pidió que se restablezca de manera inmediata el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) del que dijo, operaba de manera positiva y a través del cual se daba atención oportuna a los damnificados por los diversos fenómenos naturales. Dijo que no se puede dejar en el abandono a los miles de afectados.

“En este momento, y justo para enfrentar las emergencias recientes debería de reactivarse de manera inmediata en lo que se encuentra un esquema que garantice, sí por supuesto transparencia y eficacia, pero no por ello dejar de atender y dejar en el abandono a las familias y a las personas que lo necesitan”

Informó que en el caso de Jalisco no se ha emitido la declaratoria de emergencia en los 18 municipios afectados de esa entidad donde los daños rebasan los 500 millones de pesos.

“Les doy un ejemplo de mi tierra, de Jalisco. Nosotros hemos insistido en que se haga la declaratoria de emergencia urgente por el paso del huracán Nora, que por cierto tuvo afectaciones en Jalisco, en Colima, Nayarit, en Sinaloa y hasta el momento para el caso de Jalisco no se ha emitido la declaratoria, simplemente se emitió para Sinaloa y para Nayarit, que bueno, pero el gobierno debe de reaccionar de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente porque de verdad lo que está de por medio aquí es la vida y el patrimonio de las mexicanas y de los mexicanos y no se puede jugar a la política con estos temas”.

Por su parte el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto dijo que al desaparecer el Fonden no ha habido una respuesta rápida para la emergencia que enfrentan miles de damnificados. También exigió que se restablezca el Fonden o una figura similar que funcione de manera adecuada.

“Lo que ha faltado es la respuesta oportuna porque no se ha tenido, pues la atención pues no es adecuada en el momento, para poder dar ayuda a los damnificados y tratar de reparar los daños que se han afectado. Algunos de estos fenómenos han ocurrido ya hace semanas casi y siguen sin ser atendidos. Se dijo que el Fonden no servía y me parece a mí que hay que destacar fundamentalmente tres cosas: la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Protección Civil a nivel nacional eran los que regían y los que deberían de regir en todo caso el funcionamiento del Fonden y disparar, por decirlo así, los apoyos a los estados”.