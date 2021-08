Senadores del PAN califican como rotundo fracaso la consulta popular

Ciudad de México. Los senadores del Partido Acción Nacional, (PAN) a través de su vicecoordinadora, Kenia López Rabadán calificaron como un absoluto fracaso la consulta popular de este domingo que superó ligeramente el 7 % de participación.

La legisladora señaló que se trata de un muy bajo porcentaje que de ninguna manera cumple con el requisito legal para ser vinculante.

“Lo primero que implica es que es un fracaso total para este gobierno. Evidentemente, no cumple con el requisito legal para ser vinculante, ¿qué significa que sea vinculante?, que sea obligatorio. Es más, en el hipotético, que no sucedió, ya tenemos claro el porcentaje y no hay posibilidades de alcanzar el 40 por ciento que la ley establece, a decir de, pues, algunos analistas, era imposible desde antes y hoy después de los resultados sabemos que no consiguió el porcentaje que la ley obliga”.



Según Kenia López Rabadán el ejercicio de consulta derivó en un circo político ya que no resuelve nada, ni se hace justicia de nada, según indicó.

“Es claro que la ley no se debe consultar. Si se tienen pruebas contra alguien que ha cometido un delito se debe presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente. Eso es lo legal y lo moralmente correcto”.

Reprochan al Gobierno Federal recursos utilizados en consulta popular

Insistió en que hubiera sido mejor haber utilizado esos recursos que superaron los 500 millones de pesos en adquirir medicamentos para los niños con cáncer, para vacunas o para quimioterapias de miles de personas que lo requieren con urgencia.

“Por supuesto, si tuviera la posibilidad el gobierno de corregir esto lo primero que tendría que hacer es reconocer que se tiraron más de 500 millones de pesos, cuando con ese dinero se pudieron salvar vidas. Hoy no hay vacunas, los niños no están teniendo vacunas, hay niños intubados ya en este país, es increíble que la gente, incluso de 40 años no se ha podido vacunar con una segunda vacuna, es un irresponsable este gobierno, prioriza la politiquería por encima de la vida de las y los mexicanos. Hay algunos datos que nos dicen que se pudieron haber pagado 6 mil quimios con el dinero e esta basura de consulta. 6 mil quimios”.