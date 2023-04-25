¿La NASA o contacto extraterrestre? Señal de radio de taxi en Argentina capta extraño mensaje

¿Contacto extraterrestre? En redes sociales se compartió el momento en que la señal de radio de un taxi de Argentina se coló en una transmisión de la NASA que presuntamente monitoreaba las actividades de la Estación Espacial Internacional; el video despertó la opinión de miles de internautas que no dan crédito lo que sucedió, aunque despertó diversas teorías sobre si fue real o se trató de un montaje.

El video se dio a conocer a través de un periodista que se especializa en todos los temas espaciales relacionados a los Estados Unidos, Rusia o China. De acuerdo a los informes, el hecho ocurrió en Bernardo de Irigoyen, al noroeste de Argentina, por lo que pronto intentaron buscarle una explicación a la interferencia que captó la señal de radio de un taxi.

"La banda que usan los radiotaxis es UHF. No es de extrañar porque la Estación Espacial hace una transmisión de radioaficionados una vez por mes en esa misma frecuencia y es por eso que la captan. En este caso, algo quedó abierto cuando estaban haciendo una caminata espacial importante para cambiar un radiador", explicó

¿Cómo captó la señal de radio de un taxi un mensaje de la NASA?

El pasado martes 18 de abril la señal de radio de un taxi captó el momento en que la Estación Espacial Internacional emitió un mensaje que captaron en vía terrestre; se estima que los astronautas realizaban una caminata para intentar cambiar un radiador del satélite.

"¿1-5-0, dijiste, de Irigoyen?", se escucha en medio de la transmisión en vivo que la NASA.

Los científicos le atribuyen el suceso a que la estación de la NASA se encontraba a 430 kilómetros de altura sobre el territorio argentino, por lo que las probabilidades de que se dé una interferencia aumentan; consideran que en la madrugada del martes se encontraban exactamente por encima de Buenos Aires.

"Son 430 kilómetros en línea recta, sin ningún tipo de interferencia ni obstáculo. Aparentemente quedó abierta la frecuencia con que se comunican con radioaficionados de la Tierra. Ahí salió un radiotaxi bien porteño en la Estación Espacial en un audio transmitido a todo el mundo", sostuvo.

"150 dijiste, de Irigoyen?"



¿Alguien me puede explicar esto?



En plena transmisión de la caminata espacial se escucha lo que pareciera ser un radio taxi en Argentina...o algún servicio de delivery? 👇 pic.twitter.com/3JJq65g3Fb — Manuel Mazzanti (@manumazzanti) April 19, 2023

Señal de radio de un taxi no es la primera que capta un mensaje de la NASA

Científicos que han estudiado el tema del universo consideran que la señal de radio de un taxi que captó el mensaje de la Estación Espacial podría volverse recurrente a raíz de que las radiofrecuencias han mejorado en los últimos años, en tanto, aseguraron que al estar a 400 km las ondas se superponen.

“La Estación Espacial Internacional hace sesiones con radioaficionados alrededor del mundo casi todos los meses, así que no es descabellado que se filtre una comunicación terrestre”, sentenciaron

