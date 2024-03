VIDEO: Senderista cae a un barranco de 45 metros en Guanajuato; el casco lo salvó

La tarde de senderismo de un grupo de amigos casi termina en tragedia cuando uno de ellos cayó a un barranco a 45 metros de altura; el hombre milagrosamente sobrevivió gracias al caso y el equipo especial que portaba cuando realizaba estas actividades en Moroleón, Guanajuato.

En redes sociales se difundió el momento exacto en que el senderista se alistaba para descender en rapel cuando de pronto una de las cuerdas se reventó ante todos los presentes, quienes incrédulos se limitan a observar cómo el sujeto cae a gran velocidad al barranco.

“Estaba aflojando cuerda para bajar lentamente, en ese momento se escuchó que se reventó y dije ‘ya valió'. Fui rodando y salí volando a un estanque de agua sucia, quise salir nadando, pero me di cuenta que mis piernas no me responden”, explicó Jesús, el senderista a Fuerza Informativa Azteca.

Lo salvó el casco y el equipo de protección

La estrepitosa caída provocó gritos de desesperación en la zona por lo que rápidamente se movilizaron los cuerpos de emergencia hasta el sitio.

🏔️ Un senderista fue rescatado tras caer a un barranco de 45 metros en Moroleón.



⛑️ La cuerda con la que practicaba rapel se rompió. pic.twitter.com/z2B4g8Q76u — Ale Magaña (@alejmagana) February 28, 2024

Fueron los elementos de seguridad quienes confirmaron que el hombre resultó con fracturas en el pie y la mano, lo que complicó su rescate debido a las difíciles condiciones de acceso al barranco, esto entre las comunidades de La Loma; minutos después se logró la hazaña.

De acuerdo con los presentes, el casco y el equipo especial de protección para realizar rapel fue lo que le salvó la vida al senderista que ahora se recupera de las lesiones en su domicilio.

Agrupación Senderistas de Moroleón lamenta accidente

En redes sociales, la agrupación “Senderistas de Moroleón”, lamentó el accidente y expresó su solidaridad con el compañero que tuvo el percance.

“Nosotros, Senderistas de Moroléon, somos un grupo de amigos amantes de la naturaleza, es importante destacar que siempre hacemos rutas buscando el bienestar del entorno a visitar y el máximo respeto por el mismo. Aprovechamos para hacer un llamado a que el senderismo siempre se practique con las medidas de seguridad necesarias”, concluyó.