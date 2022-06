Rechazan sentencia de integrar a Movimiento Ciudadano a la Permanente

Morena y aliados en Cámara de Diputados rechazaron cumplir sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación para incorporar a Movimiento Ciudadano (MC) a la Comisión Permanente.

Durante la reunión privada de la Junta de Coordinación Política, el PAN, PRI, PRD apoyo la inclusión de Movimiento Ciudadano, pero el voto ponderado de la mayoría Morena, PT y Partido Verde votaron en contra, bajo el argumento de que existe “imposibilidad jurídica”.

¿Qué nos da el derecho a ser parte de la Comisión Permanente?



¿El favor de la mayoría, la sumisión al régimen, los pactos de complicidad? NO. Es la voluntad de millones de personas que respaldan nuestro Movimiento.



Ante el nuevo DESACATO de Morena y sus aliados, la lucha sigue.

“Nosotros votamos por el acatamiento primero porque creemos que democráticamente le corresponde a Movimiento Ciudadano una participación en al Comisión Permanente y otro es que nosotros pensamos que las resoluciones deben acatarse”.

No obstante, Morena acuso que la sentencia da poderes a Junta de Coordinación de San Lázaro que la ley suprema no le permite.

“La Constitución es clara, lo establece el 78 constitucional, le corresponde a las Cámaras expresadas en su pleno legislar y votar por mayoría cualquier iniciativa y resolución para fortalecer el marco jurídico de nuestro país… Estamos en la postura de no violar la constitución y no suplir al pleno”, sostuvo Ignacio Mier Velasco , coordinador de Morena en San Lázaro.

Avisarán a tribunal decisión sobre Movimiento Ciudadano

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, notificara a la Sala Superior del Tribunal la decisión adoptada.





“Esto no puede darse porque la Constitución y la ley orgánica establece que quien puede designar o modificar a la Comisión Permanente es el pleno de cada Cámara, la Jucopo no tiene facultades para modificar, designar, integrantes de la Permanente lo que nos está pidiendo el Tribunal es que nosotros violemos la Constitución y la ley, ellos pudieron haber dicho que fuera el pleno de la Cámara quien hiciera esos dos movimientos, no quisieron hacerlo así”, señalo el legislador morenista Gutiérrez Luna.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, acuso que la decisión de la mayoría es un desacato sin precedentes, por lo que anuncio que harán valer el derecho de su diputación de formar parte de la Comisión Permanente.

“Se sienta el precedente de que las decisiones del tribunal constitucional pueden ser atacables, pero además inválida el derecho político electoral que tenemos las y los legisladores de Movimiento Ciudadano. Vamos a utilizar los instrumentos jurídicos a nuestro alcance para defendernos”, sentenció el líder cameral de Movimiento Ciudadano.

Y ahora el tema volverá a la cancha de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación.