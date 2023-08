Libros de Texto de la SEP incumplieron Ley de Educación: especialistas

Los especialistas insisten: los Nuevos Libros de Texto Gratuitos de la SEP no se sometieron a una adecuada consulta y revisión nacional, como marca la Ley General de Educación.

El Gobierno de #Coahuila se sumó al de Chihuahua y presentó ante la @SCJN una controversia constitucional con el objetivo de frenar la distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos en ese estado de la República. pic.twitter.com/jPItclkQCh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 17, 2023

Para el consultor en Educación Carlos Mancera, ha sido un proceso muy opaco.

“La ley dispone que primero haya programas de estudio y una vez que éstos se conozcan y hayan sido publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se elaboran los Libros de Texto Gratuitos. Si no hay programas de estudio, significa que no hay objetivos, no hay contenidos, no hay secuencias de aprendizaje, no hay criterios de evaluación y en consecuencia los Libros de Texto que se formulen estarían hechos en el vacío”, aseguró el especialista.

Especial En los libros de la SEP se puede constatar que el tiraje completo se imprimió hace varios meses



Libros de la SEP ya estaban publicados desde febrero pasado

Pero la SEP lo hizo al revés: porque primero publicó los libros de texto, incluso desde hace varios meses.

Esto se puede constatar en las ediciones impresas de los libros, en poder de Fuerza Informativa Azteca.

Por ejemplo, el libro “Múltiples Lenguajes” de Segundo Grado, se terminó de imprimir en febrero de 2023, con un tiraje de 2 millones 432 mil ejemplares, como consta en la página 254.

Y “Nuestros Saberes” de Tercer Grado, se imprimió en abril de este mismo año, con 2 millones 483 mil ejemplares, como puede verse también es la página 254.

Sin embargo, apenas este martes 15 de agosto, en su edición vespertina, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para el nuevo Plan de Estudio para Preescolar, Primaria y Secundaria, para el Ciclo Escolar 2023-2024.

La ley también establece que los materiales tampoco podrán ser distribuidos antes de darse a conocer los programas de estudio. Pero según la propia titular de la SEP, Leticia Ramírez, algunos libros están en las escuelas:

“Tenemos ya todos los libros de educación preescolar y primaria en los almacenes de los estados de la República. En todos ellos están almacenados. En algunos, ya están en las Supervisiones Escolares, en otros, algunos donde hay más condiciones, ya están incluso en algunas de las escuelas, porque hay más condiciones de seguridad”.

Así lo admitió la propia funcionaria durante la conferencia vespertina de este miércoles en Palacio Nacional, por parte de la SEP.