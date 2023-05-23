Va por México perfila tener candidato presidencial para septiembre

La coalición Va por México integrada por el PAN, PRI y PRD tiene planes de que en septiembre se defina al candidato presidencial que competirán en las elecciones de 2024.

Así lo informó Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI quien señaló que también prevén que en agosto se tenga listo el método para designar al aspirante. Dijo que hay varias propuestas sobre la mesa que están en análisis todavía entre las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD.

“Estamos trabajando en los próximos días y semanas, no es sencillo lo tenemos que construir, pero ya estamos en el tiempo porque lo que queremos es tener candidato o candidata a más tardar en septiembre”, apuntó el líder de los priistas.

El presidente de PRI aseguró que pueden recabar más de un millón de firmas

Alejandro Moreno afirmó que, si se opta porque los aspirantes podrán registrarse si recaban un millón de firmas, el PRI está en condiciones de eso y más para respaldar a sus gallos rumbo a la silla presidencial.

“A los priistas el millón de firmas, si quieren poner más, más los priistas podemos hacer eso y más, tenemos estructura, tenemos fuerza, tenemos fortaleza, tenemos partido…y no tengo la menor duda que cualquiera de los 6 de nosotros que participará en un acuerdo en conjunto en unidad y pensando en México lograrían ese millón de firmas y más porque tienen el respaldo ciudadano, pero tienen al partido también para poyar y respaldar esa decisión”, sostuvo “Alito” Moreno

El priista puntualizó que no se dará “ni un paso atrás en la defensa de México” y señaló que hacia el 2024, el PRI tiene la intención de ir en completa alianza en las 9 gubernaturas, distritos y principales ciudades de la República. Además, destacó la importancia de incluir en todas las plataformas del partido a la sociedad civil organizada y al pueblo de México.

