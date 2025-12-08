Logo Inklusion Sitio accesible
Cae César Duarte: acusan al exgobernador de Chihuahua de lavado de dinero

No hay nada que celebrar: aumenta la inseguridad, el desabasto y los problemas en educación en México

A siete años de la 4T, México sigue enfrentando desafíos en seguridad, salud y educación; ¿qué ha cambiado realmente para el pueblo?

Videos,
Política
Por: Fuerza Informativa Azteca

No hay nada que celebrar en el séptimo aniversario de la llegada al poder de la 4T , y si no, saque usted sus propias conclusiones.

Para empezar, llevaron a México a la ruina en seguridad; no hay salud, educación y la deuda solo va en aumento. Devastaron el equilibrio de poderes, destruyendo la Suprema Corte y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Ellos no son bots: Una fiesta del autoritarismo

No contentos con eso, se organizaron una fiesta con nuestro dinero, el dinero de su familia, el de los contribuyentes, con un acarreo grosero.

Como si faltara algo, celebraron su autoritarismo mostrando el contraste entre esa fiesta y la forma en que reprimieron la marcha de la Generación Zeta.

La conclusión parece evidente: no hay motivos para celebrar cuando millones siguen esperando soluciones reales. Si esos mexicanos que solo padecen las decisiones de los malos gobiernos.

