Influenza A H3N2 llega a México: Se detecta el primer caso de la “super gripe” en CDMX

La Secretaría de Salud Federal confirmó este viernes 12 de diciembre la detección del primer caso en México del virus de Influenza A H3N2 subclado K, desarrollado en Europa y conocido popularmente como "super gripe" . El diagnóstico fue realizado por especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en una persona residente de la capital del país.

A pesar de tratarse de una nueva variante en el territorio nacional, las autoridades sanitarias llamaron a la calma, informando que el paciente respondió favorablemente al tratamiento ambulatorio con antivirales y actualmente se encuentra ya recuperado, sin haber requerido hospitalización.

¿Qué es la influenza A H3N2? De esto trata la "super gripa"

Aunque en México el primer caso fue leve, a nivel internacional esta variante ha generado ruido mediático bajo el nombre de " supergripa ". Se trata del subclado K del virus H3N2, una cepa mutada que actualmente impulsa una segunda temporada de contagios en Estados Unidos, además de registrar alzas en Reino Unido, Canadá y Japón.

De acuerdo con el informe técnico, la variante AH3N2-K presenta características clínicas similares a la influenza estacional que circula cada año. Esto significa que su manejo médico es el mismo y no ha demostrado ser más agresiva o letal que otros tipos de gripe ya conocidos.

Síntomas de la "supergripa" A H3N2

Esta variante suele distinguirse por golpear con un cuadro más intenso que el de una gripe estacional común. Sus síntomas incluyen:



Fiebre alta de inicio repentino.

de inicio repentino. Tos persistente y fuerte malestar general.

Dolores musculares y articulares severos.

Fatiga extrema que se prolonga por varios días.

que se prolonga por varios días. En algunos casos: náuseas, vómito y diarrea.

¿Las vacunas actuales funcionan contra la nueva influenza?

Pese al apodo alarmante de "supergripa", la Secretaría de Salud de México enfatizó que esta variante no representa un motivo de alarma para la población nacional, pues sus características clínicas son similares a la influenza estacional que ya conocemos.

La principal herramienta de defensa sigue siendo la inmunización. Las vacunas disponibles en la campaña invernal son efectivas para reducir riesgos y prevenir complicaciones graves.

"Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud", señaló la dependencia, instando a grupos vulnerables (niños, adultos mayores y embarazadas) a vacunarse.

