Alerta en 5 estados por frente frío 21: prevén lluvias y riesgo de inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió un aviso preventivo por los efectos del frente frío número 21, que durante la noche y madrugada del lunes generará intensas lluvias intensas, fuertes vientos, descenso de temperaturas, además de un oleaje elevado en amplias regiones del país.

De acuerdo con Conagua, este sistema frontal interactúa con un canal de baja presión en el golfo de México, así como con el ingreso de humedad del mar Caribe y el océano Pacífico, lo que incrementa el potencial de fenómenos severos.

Clima en México: ¿en qué estados se esperan las lluvias más intensas?

El SMN pronostica lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 milímetros) en Veracruz, principalmente en las regiones de “Los Tuxtlas” y “Olmeca”. También se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes (50 a 75 milímetros) en:

Puebla

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Veracruz (diversas regiones).

Además, habrá chubascos y lluvias fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo, mientras que lluvias aisladas afectarán a entidades como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Coahuila.

Cabe decir que estas precipitaciones pueden provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos, además del aumento en niveles de ríos y arroyos, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Habrá vientos fuertes y evento de “Norte”?

La masa de aire polar asociada al frente frío 21 ocasionará un evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Mientras que en las costas de Tamaulipas y Veracruz, las rachas podrían alcanzar 50 a 70 kilómetros por hora, mientras que en la Península de Yucatán se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora. El Meteorológico Nacional alertó que las rachas fuertes podrían derribar árboles, anuncios y estructuras ligeras.

¿Qué pasa con las temperaturas y el oleaje en México?

Este frente frío también provocará heladas severas con temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y valores bajo cero en regiones montañosas del centro del país.

En contraste, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en estados del Pacífico, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En cuanto al mar, se prevé oleaje de hasta 3.5 metros en el golfo de Tehuantepec y de 2 a 3 metros en costas del Golfo de México.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población mantenerse informada, evitar cruzar ríos crecidos y atender las indicaciones de Protección Civil ante posibles evacuaciones; ¿tu estado está entre los más afectados por el frente frío 21?