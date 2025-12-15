Vórtice polar y La Niña: así afectarán el clima en México durante diciembre 2025

Tras varios meses de lluvias, los fríos en México comienzan a acaparar gran parte de la región, un fenómeno no solo relacionado con la temporada invernal, sino también con el regreso de “La Niña” .

A esto se suma otro factor: el debilitamiento del vórtice polar, un sistema atmosférico que, aunque se origina en el Ártico, puede modificar el comportamiento de frentes fríos, vientos y lluvias en el país.

¿Qué es La Niña y por qué influye en el clima de México?

“La Niña” es la fase fría del fenómeno conocido como “El Niño”. Se forma cuando los vientos se intensifican en el Pacífico ecuatorial, empujando el agua cálida hacia el oeste y permitiendo que agua más fría emerja en la superficie frente a las costas de América del Sur.

Este enfriamiento del océano altera la circulación atmosférica a escala global y, en el caso de México, suele favorecer la formación de sistemas de alta presión, especialmente en el norte y centro del país. Como resultado se tiene un ambiente más seco, con cielos despejados y menos lluvias.

Qué es el fenómeno de ‘La Niña’ y cómo podría afectar el clima…



Cuando inicia, las aguas se enfrían y la circulación del aire en la atmósfera también cambia; por ello, sus efectos son “opuestos” a los de ‘El Niño’: Alejandro Jaramillo, del @ICAyCC_UNAM.https://t.co/ZN1O8Un70b pic.twitter.com/KxuLcUTZ41 — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) May 16, 2024

Calentamiento súbito estratosférico: ¿en qué afecta el vértice polar?

El vórtice polar es una gran masa de aire extremadamente frío que gira alrededor del Polo Norte en la troposfera y la estratosfera. En invierno se fortalece, manteniendo el aire helado confinado en el Ártico.

Actualmente, se ha detectado un calentamiento súbito estratosférico. Es decir, un aumento abrupto de temperatura en la estratosfera ártica. Lo que provoca que el vórtice polar se desestabilice, se desplace o incluso se divida.

Cuando esto ocurre, las alteraciones atmosféricas pueden durar entre 10 y 30 días, afectando los patrones climáticos en gran parte del hemisferio norte. Si bien no afecta directamente al país, algunas regiones podrían experimentar sus efectos indirectos:



Golfo de México

Veracruz

Istmo de Tehuantepec

Península de Yucatán

Zonas en las que se pueden registrar lluvia, rachas de viento más intensas y variaciones bruscas de temperatura.

¿Cómo será el invierno 2025-2026 en México?

Aunque La Niña tiende a “bloquear” la formación de nubes, los modelos climáticos indican que este invierno no será completamente estable. La razón está en la corriente en chorro, un río de aire que circula a gran velocidad en la atmósfera superior y que puede desviar frentes fríos más intensos.

Esto significa que habrá periodos de tiempo seco y templado, interrumpidos por la entrada de aire frío, capaz de provocar descensos repentinos de temperatura, heladas en el altiplano y eventos de “Norte” en el Golfo de México.

Aunque durante la conferencia “Acciones para la Temporada Invernal 2025-2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México”, autoridades adelantaron que las temperaturas mínimas podrían estar entre 0.5 y 3 grados por arriba del promedio, influenciadas por el cambio climático y La Niña.

