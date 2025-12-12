Logo Inklusion Sitio accesible
FIA2026.png

“Este año me porté mal”: con dolor, peregrino entra de rodillas a la Basílica de Guadalupe para cumplir su manda

Un peregrino avanza de rodillas a la Basílica de Guadalupe para cumplir su manda: admite que “este año se portó mal” y dedica cada paso a pedir perdón.

Manda a la Virgen de Guadalupe: llegan peregrinos a la Basílica
Manda a la Virgen de Guadalupe: llegan peregrinos a la Basílica|FIA
Notas,
Salud y Educación

Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Edgar Galicia

“Ya mero, Virgencita, ya mero llegamos”, repite un peregrino mientras avanza de rodillas rumbo a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México (CDMX) para cumplir la manda que, según dice, debía desde hace tiempo.

Un peregrino llega de rodillas arrepentido por lo que hizo en el año

En su camino, reconoce entre suspiros que “no se portó bien este año” y que decidió hacer el recorrido solo, sin que su familia lo supiera.

En el testimonio, el hombre explica que lo hace por su esposa, su familia y, sobre todo, por sus nietos, “a quienes quiere mucho”.

El peregrino, asegura que nadie estaba enterado y que él mismo tomó la decisión de venir a pedir perdón: “Este año me porté mal, hice lo que no tenía que hacer, pero aquí estoy, Virgencita”.

Mientras continúa de rodillas, promete llegar hasta “tu casa”, como se refiere a la Basílica de Guadalupe, para ofrecer disculpas por las “cosas malas” que hizo y que reconoce que afectaron a su familia.

Entre frases cortas y cargadas de emoción en movimiento que hace de rodillas y con la imagen de la Virgen en la mano, expresa su deseo de ser comprendido: “Te quiero mucho, Virgencita. Ojalá me entiendas”.

Su llegada se suma a las múltiples expresiones de fe que cada año convergen en el Tepeyac, donde miles de personas acuden para agradecer, pedir o pagar promesas a la Virgen de Guadalupe.

Más historias que rodean la fe en la Virgen de Guadalupe

Raúl Bernabé y su hermano Martín avanzaron entre miles de fieles por la Calzada de Guadalupe para cumplir una promesa ante la Virgen del Tepeyac.

Raúl cargó en su espalda un cuadro grande de la Virgen de Guadalupe durante todo el trayecto, mientras que Martín lo acompañó en representación de toda su familia, agradecida, dicen, que es por los favores recibidos.

Ambos iniciaron su recorrido en el Pueblo de San Francisco Culhuacán, en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), y caminaron kilómetros hasta llegar a la Basílica de Guadalupe, el recinto mariano más visitado del mundo.

Entre oraciones, cantos y el paso constante de peregrinos, los hermanos finalizaron su manda a los pies de la Morenita, sumándose a las expresiones de fe que se viven cada año en torno al 12 de diciembre.

Tags relacionados
CDMX Virgen de Guadalupe

Nota