¿Qué es la Influenza H3N2 y cómo se contagia? Síntomas para diferenciarla de la gripe

En las últimas semanas, el virus de Influenza A H3N2 ha comenzado a generar temor por el repunte de contagios en Estados Unidos y Reino Unido. Pero en México, se encendieron las alertas luego de que se confirmara el primer caso de la variante del subclado K.

Aunque en redes se le ha apodado como “súper gripe”, las autoridades sanitarias han llamado a mantener la calma y detectar primeros síntomas. Aquí te explicamos qué es este virus y cómo se contagia.

¿Qué es el virus de la Influenza A H3N2?

El virus H3N2 es una cepa de la Influenza A , uno de los cuatro tipos principales de influenza que pueden infectar a los humanos (A, B, C y D).

Si bien no es nueva, lo que ha llamado la atención recientemente es la detección del subclado K del H3N2, una variante que ha impulsado una s egunda ola de contagios en otros países.

México confirmó su primer caso este viernes 12 de diciembre, en una persona que vive en la Ciudad de México (CDMX). Según informó la Secretaría de Salud, el paciente respondió bien al tratamiento ambulatorio con antivirales, no requirió hospitalización y ya se encuentra recuperado.

Síntomas de la Influenza A H3N2: ¿cómo saber si se trata de la “súper gripe”?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas del H3N2 no cambian mucho de una gripe normal, aunque en algunos casos pueden presentarse con mayor intensidad.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:



Fiebre alta

Tos persistente

Dolor de garganta y congestión nasal

Dolores musculares intensos

Dolor de cabeza

Fatiga extrema que puede durar varios días

En algunos pacientes también pueden presentarse náuseas, vómito o diarrea, especialmente en niños y adultos jóvenes.

Aunque la “supergripa” suena alarmante, no se ha demostrado que esta variante sea más agresiva o mortal que otros resfriados conocidos.

¿Cómo se contagia la Influenza H3N2?

El contagio ocurre de la misma forma que cualquier influenza estacional, según la Secretaría de Salud:



Por gotitas de saliva al toser, estornudar o hablar

Por contacto directo, como dar la mano o un beso

A través de superficies contaminadas: manijas, celulares, etc.

Al tocarse ojos, nariz o boca después de estar en contacto con el virus

También se tiene registro de que el virus puede transmitirse de personas a cerdos y viceversa, aunque estos casos son poco frecuentes.

¿La vacuna de la Influenza protege contra el H3N2?

La vacuna contra la influenza sigue siendo la principal herramienta de prevención, ya que incluye amplia protección contra los virus AH1N1, AH3N2 y tipo B, lo que ayuda a reducir contagios y, sobre todo, complicaciones más graves.

Incluso con mutaciones como el subclado K, la inmunización sigue siendo efectiva para reducir los síntomas de la enfermedad.

A pesar de que en esta temporada suelen aumentar las enfermedades respiratorias, la Secretaría de Salud ha reiterado que no existe una alerta sanitaria por esta variante.

Aunque se recomienda: vacunarse, mantener higiene de manos, cubrirse al toser o estornudar y acudir al médico ante síntomas persistentes.